O seu iPhone é compatível com o iOS 26? E o iPad? Descubra os modelos suportados!

Foram ontem revelados os novos sistemas operativos da Apple. A marca trouxe muitas novidades, entre elas a mudança da numeração dos seus sistemas. Com as novas versões apresentadas, é hora de conhecer que modelos vão ser suportados. Descubra agora quais os modelos do iPhone e do iPad que podem instalar o iOS 26 e o iPadOS 26.

iOS 26 - Modelos do iPhone suportados

A primeira sessão da WWDC 2025 foi repleta de conteúdo, com o software, como seria de esperar, em destaque. A Apple preparou uma enorme variedade de novas funcionalidades, uma interface completamente reformulada e um visual que os fãs da empresa vão querer nos seus dispositivos o mais rapidamente possível.

Depois de anunciar todas as melhorias de design e novas funcionalidades disponíveis no iOS 26, a Apple divulgou a sua lista clássica de iPhones compatíveis. E, a menos que já tenha o seu telefone há anos, provavelmente poderá tirar partido de todos os novos recursos.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (3ª geração 2022)

iPhone SE (2ª geração 2020)

A diferença em relação à lista do ano passado é bem clara: o iPhone Xs, o Xs Max e o XR estão fora da lista. Não há nenhuma queixa a este respeito, uma vez que a Apple os atualizou no ano passado, quando não era obrigatória. Todos os três modelos receberam uma versão extra, algo que não irá acontecer este ano com o iOS 26.

iPadOS 26 - Modelos do iPad suportados

A Apple é geralmente bastante tolerante com os seus produtos mais antigos. Por exemplo, o iPad Pro de 2018 pôde ser atualizado para o iPadOS 18, anunciado seis anos depois. O mesmo aconteceu ao longo dos anos com diferentes modelos de iPhone, Apple Watch e Mac.

No entanto, o iPadOS 26 marca uma mudança significativa em relação às versões anteriores. E isto levanta inevitavelmente a questão de quais os modelos de iPad que serão compatíveis. Felizmente, a lista de modelos de iPad compatíveis com o iPadOS 26 é bastante semelhante à do iPadOS 18. Apenas um dispositivo ficou de fora: o iPad de sétima geração, anunciado em 2019.

iPadOS 26 - Modelos do iPad suportados Modelos iPad Pro que serão atualizados para o iPadOS 26 iPad Pro de 11 polegadas (1ª geração)

iPad Pro de 11 polegadas (2ª geração)

iPad Pro de 11 polegadas (3ª geração)

iPad Pro de 11 polegadas (4ª geração)

iPad Pro de 11 polegadas (M4)

iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (4ª geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (6ª geração)

iPad Pro de 13 polegadas (M4) Modelos de iPad Air que serão atualizados para o iPadOS 26 iPad Air (3ª geração)

iPad Air (4ª geração)

iPad Air (5ª geração)

iPad Air de 11 polegadas (M2)

iPad Air de 11 polegadas (M3)

iPad Air de 13 polegadas (M2)

iPad Air de 13 polegadas (M3) Modelos de iPad que serão atualizados para o iPadOS 26 iPad (8ª geração)

iPad (9ª geração)

iPad (10ª geração)

iPad (A16) Modelos de iPad mini que serão atualizados para o iPadOS 26 iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (6ª geração)

iPad mini (5ª geração)

As novas versões dos novos sistemas vão agora ser desenvolvidas e terminadas. As versões beta dedicadas aos programadores já estão disponíveis e em breve chegam as dedicadas aos utilizadores. Mais tarde, no outono, a Apple espera lançar as versões finais com todas as novidades.