Tréguas? EUA e China concordam em reduzir taxas durante 90 dias

Em guerra comercial, os Estados Unidos da América (EUA) e a China concordam em reduzir os direitos aduaneiros durante 90 dias. Este é um avanço significativo na disputa entre os dois países.

Esta segunda-feira, os EUA e a China acordaram suspender temporariamente a maioria dos direitos aduaneiros sobre os seus produtos. A trégua representa um importante abrandamento das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

O acordo comercial estabelecido hoje significa que as taxas recíprocas entre os dois países serão reduzidas de 125% para 10%, segundo a CNBC.

EUA e China continuarão as negociações

A mesma fonte informa que os direitos aduaneiros de 20% dos EUA sobre as importações chinesas relacionadas com o fentanil manter-se-ão em vigor, o que significa que os direitos aduaneiros totais sobre a China se situam em 30%.

Tivemos conversações muito produtivas e creio que o local, aqui no Lago de Genebra, acrescentou grande equanimidade ao que foi um processo muito positivo.

Partilhou o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, numa conferência de imprensa, acrescentando que os dois países acordaram "uma pausa de 90 dias e uma redução substancial dos níveis dos direitos aduaneiros".

Mais ainda, "ambas as partes, no que respeita às taxas recíprocas, reduzirão as suas tarifas em 115%".

Entretanto, tanto a China como os EUA afirmaram que irão prosseguir as negociações sobre a política económica e comercial.

Em resposta positiva ao acordo entre a China e os EUA, o Nasdaq subiu 3,6%, o S&P 500 2,8% e o Dow 2,3%.