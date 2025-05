Dica: está alguém a usar a sua conta do WhatsApp? Há uma forma simples de saber

Com todas as questões de segurança que temos atualmentenos dispositivos, é legitimo perguntarmos se estamos protegidos. Com o WhatsApp a ser uma app cada vez mais usada, está constantemente sob escrutínio. Uma pergunta é assim natural: “está alguém a usar a nossa conta do WhatsApp”? A resposta é simples de obter e o Pplware explica como.

Alguém a usar a sua conta do WhatsApp

Ainda que não seja algo trivial, é possível que uma conta do WhatsApp seja roubada e que os atacantes se limitem a ver as conversas tidas. As hipóteses crescem a cada dia, em especial ao ter agora a possibilidade de usar dispositivos adicionais.

Assim, importa ter acesso a informações sobre que dispositivos estão a usar a nossa conta do WhatsApp e onde o estão a fazer. Este é um processo simples e que mostra informação simples de obter. Ainda mais importante é que podemos rapidamente inverter este cenário e garantir assim a segurança da conta, das conversas e dos utilizadores.

Toda a informação está presente na aplicação do WhatsApp e é simples de consultar. Está sempre no dispositivo principal onde a conta está a ser usada e assim presente com o utilizador. Para começar, deve ser aberto o menu principal do WhatsApp e escolhida a opção “Dispositivos associados”.

Uma forma simples de saber no dispositivo

Aqui dentro, o utilizador vai ter a lista dos dispositivos adicionais onde a sua conta está autenticada e em utilização. Será possível ver a lista dos 4 dispositivos onde é possível usar, bem como o sistema operativo e a app usada. Há ainda a informação associada à data/hora do último acesso.

Todas as situações anormais, ou os dispositivos onde não quer mais a conta, podem ser tratados ali mesmo. Basta carregar neste e validar os dados presentes, novamente associados ao SO/dispositivo e data/hora do último acesso. A solução aqui é carregar apenas no botão “Terminar sessão”.

Ao realizar este passo, que pode e deve ser repetido de forma periódica, o utilizador garante a sua segurança no WhatsApp. Somente os dispositivos autorizados devem constar e assim ter a possibilidade de aceder a todas as conversas tidas, sejam elas mais pessoais ou mais acessíveis a um grupo.