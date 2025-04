Dica: como criar os seus próprios filtros no Gmail da Google

Os filtros do Gmail são uma ferramenta que organiza automaticamente a sua caixa de entrada de acordo com as indicações que lhe dá. Estes permitem automatizar processos chatos de organização de emails de forma bastante simples. Conheça o que são e como usar estes filtros.

O motor de pesquisa do Gmail encontra qualquer email que esteja na sua conta, independentemente da pasta onde está. Mas isso não significa que não queira manter a sua caixa de entrada organizada. E é para isso que servem os filtros do Gmail.

Basicamente, estes filtros automatizam qualquer tarefa que tenha que ver com as suas mensagens. Graças a eles, não é necessário fazer certas ações à mão.

Como criar os seus próprios filtros no Gmail

Para começar, clique no ícone "Mostrar opções de pesquisa". Aí verá todas as possibilidades de procura de mensagens.

Pode pesquisar por emissor, recetor, assunto, conteúdo da mensagem, tamanho da mensagem, data de receção e/ou se contém anexos. Preencha como desejar e clique em "Criar filtro".

Para as mensagens correspondentes ao conteúdo escolhido, podem ser atribuídas as seguintes ações:

Ignorar a caixa de entrada (Arquivar);

Marcar como lida;

Marcar com estrela;

Colocar um marcador;

Encaminhar;

Eliminar;

Nunca enviar para Spam;

Marcar sempre como importante;

Nunca marcar como importante;

Atribuir uma categoria;

Aplicar também o filtro a mensagens correspondentes. Aqui, é só escolher a ação que pretende e clicar em "Criar filtro". Outra forma de criar filtros

Outra forma de criar um filtro é utilizar uma mensagem de amostra como exemplo. Ou seja, abra uma mensagem recebida, clique no menu "Mais" e escolha a opção "Filtrar mensagens como esta". Terá de reduzir o filtro de modo a não acabar por filtrar demasiadas mensagens.

Os filtros afetam todas as mensagens da sua conta Gmail. Exceto se criar um filtro para o reencaminhamento de mensagens. Esse filtro apenas afetará novas mensagens. Quando cria o filtro, pode dizer-lhe para ser aplicado a conversas que satisfaçam os critérios.

Editar ou eliminar os seus filtros do Gmail

Uma vez criados, pode editá-los, alterar as suas regras, e eliminá-los em qualquer altura. Para isso:

1. Aceda às "Definições".

2. Clique em "Ver todas as definições".

3. Aceda à aba "Filtros e endereços bloqueados". Aqui, verá a sua lista de filtros.

4. Clique em "editar" ou "eliminar" caso queira efetuar qualquer uma destas ações.

Quando tiver editado um filtro, clique em "Continuar" > "Atualizar filtro" para que as alterações sejam aplicadas.

Exportação de filtros

Outra opção que o Gmail oferece é a sua exportação ou importação. Embora sejam fáceis de criar, se tiver uma coleção e quiser partilhá-la com outras contas do Gmail, pode fazê-lo facilmente.

Vá a "Definições" > "Ver todas as definições" > "Filtros e endereços bloqueados", selecione os que deseja exportar e clique em "Exportar".

Receberá um ficheiro em formato XML que pode editar à mão com um editor de texto.

Leia também: