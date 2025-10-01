O Spotify vai resolver uma das maiores queixas dos seus utilizadores

Os utilizadores do Spotify enfrentam alguns problemas, mas um dos mais reclamados está no botão de reprodução aleatória. Os utilizadores alegam que não é suficientemente aleatório. No entanto, isso pode mudar em breve. As provas mostram que muito irá mudar dentro de pouco tempo.

Spotify vai resolver uma das maiores queixa

Numa análise da aplicação, o Android Authority identificou novas sequências de caracteres no Spotify para Android que apontam para algumas alterações na função de reprodução aleatória, o que pode permitir-lhe ter mais controlo sobre a reprodução ao baralhar as suas listas de reprodução.

A sequência aponta para duas configurações diferentes. A primeira é a opção de ouvir menos repetições, o que irá randomizar a sua playlist enquanto se lembra das reproduções recentes, o que significa que as músicas que acabou de ouvir terão menos probabilidade de voltar a aparecer na sessão de audição. A melhor parte desta configuração é que as jóias escondidas e as músicas menos tocadas na sua playlist terão maior probabilidade de aparecer.

A segunda opção aponta para a função shuffle padrão, que a string diz que irá “Embaralhar as faixas numa ordem aleatória; cada faixa tem uma sequência igual, mesmo que isso signifique que ouve algumas faixas com mais frequência do que outras”.

Música vai mesmo ser aleatória para utilizadores

Atualmente, o Spotify oferece três opções de reprodução. Há a reprodução linear, reprodução aleatória e reprodução aleatória inteligente, que insere uma música recomendada pelo Spotify a cada três faixas. Quando as atualizações forem disponibilizadas publicamente, haverá um controlo explícito sobre a reprodução aleatória padrão. É algo que os utilizadores já desejavam há algum tempo. Esta não é a única alteração que o Spotify fez nos seus botões de reprodução aleatória.

Quando o Spotify lançou o seu botão Smart Shuffle em 2023, recebeu várias reações. Muitos utilizadores não gostaram do facto de a funcionalidade ser ativada automaticamente, resultando em muita confusão durante as sessões de audição. Tudo mudou em abril. Em resposta às críticas, o Spotify adicionou secretamente uma nova configuração que permite aos utilizadores desativar completamente o Smart Shuffle.

Embora não se saiba se os novos botões de reprodução aleatória (suspeitados) chegarão aos utilizadores, seriam uma adição reconfortante à aplicação, pois mostram que o Spotify ouve os seus subscritores. Dito isto, o Spotify demorou mais de cinco anos a ouvir antes de oferecer o Lossless, por isso não vou suster a respiração.