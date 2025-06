Amazon prevê que, em breve, a IA irá reduzir o quadro de pessoal corporativo

Andy Jassy, CEO da Amazon, comunicou que a empresa prevê que a inteligência artificial (IA) irá, com o tempo, "reduzir o nosso quadro de pessoal corporativo total à medida que obtemos ganhos de eficiência".

A visão de Andy Jassy sobre o futuro do trabalho na Amazon

Numa comunicação interna dirigida aos colaboradores, Jassy afirmou:

Precisaremos de menos pessoas a desempenhar algumas das tarefas que são realizadas hoje, e de mais pessoas a desempenhar outros tipos de funções.

O líder daquele que é o segundo maior retalhista e empregador dos Estados Unidos afirmou que a Amazon está a utilizar IA generativa "em praticamente todas as áreas da empresa". De acordo com o seu mais recente relatório anual, a Amazon emprega mais de 1,5 milhões de pessoas a nível mundial.

Este ano, a Amazon planeia investir 100 mil milhões de dólares na expansão dos serviços de IA e dos centros de dados que os suportam, um aumento face aos 83 mil milhões de dólares do ano anterior. Jassy expressou a sua convicção de que os chamados "agentes de IA" irão "mudar a forma como todos trabalhamos e vivemos".

Embora "muitos destes agentes ainda não tenham sido construídos", afirmou, "eles estão a chegar, e rapidamente". Prosseguiu, afirmando que estes irão "alterar o alcance e a velocidade com que podemos inovar para os clientes". Atualmente, a Amazon conta com mais de mil serviços e aplicações de IA em funcionamento dentro da empresa ou em fase de desenvolvimento.

Implicações da IA no mercado de trabalho

Estas declarações de Jassy irão provavelmente intensificar os receios que muitos trabalhadores de colarinho branco têm vindo a nutrir à medida que a IA capta a atenção de executivos focados na eficiência no panorama empresarial global. Um estudo recente da Bloomberg indicou que a IA poderá substituir até 200.000 empregos no setor bancário.

A IA também se tem mostrado eficaz no desenvolvimento de software, uma área tradicionalmente dependente de mão de obra altamente qualificada.

Este movimento não é exclusivo da Amazon. No setor do comércio eletrónico, Tobi Lutke, CEO do Shopify, afirmou que se espera que os gestores da empresa justifiquem por que "não conseguem realizar o que pretendem utilizando IA" antes de solicitarem um aumento do número de efetivos.

Ter a IA ao longo do percurso e, cada vez mais, a realizar não apenas a consultoria, mas também o trabalho para os nossos comerciantes, representa aqui uma mudança de paradigma impressionante.

Acrescentou Lutke. A empresa Duolingo também anunciou recentemente que iria substituir trabalhadores contratados a termo por IA.

Iremos gradualmente deixar de recorrer a prestadores de serviços para realizar trabalho que a IA consegue tratar. A atribuição de novas vagas só ocorrerá se uma equipa não conseguir automatizar mais o seu trabalho.

Escreveu o CEO Luis von Ahn, num memorando aos funcionários da Duolingo.

