Tesla partilha vídeo dos testes de FSD na Europa agora que estará quase a ser aprovado

A Tesla partilhou um novo vídeo que mostra alguns dos seus testes de condução autónoma supervisionada (FSD) na Europa. Esta é a próxima aposta da empresa, para trazer novidades ao velho continente e espera-se que a aprovação regulatória na região aconteça nos próximos meses.

Numa publicação na conta Europe and Middle East no X, a Tesla partilhou um vídeo de alguns dos seus testes na cidade de Amesterdão. Embora a Tesla esteja a planear lançar o software em novos mercados na Europa e no Médio Oriente este ano, o vídeo refere que ainda está nos "testes de condução de engenharia".

Em letras pequenas no início do vídeo, a Tesla revela um alerta que é um teste de engenharia FSD supervisionado. As gravações foram feitas num protótipo conduzido por um condutor de segurança durante a fase de testes. As características apresentadas exigem supervisão ativa do condutor e não tornam o veículo autónomo.

A Tesla tem realizado testes em circuitos fechados dos sistemas FSD na Europa há anos. Elon Musk também revelou durante a conferência telefónica de resultados do quarto trimestre da empresa que espera obter aprovação em breve.

Para começar a implementar o sistema publicamente, a Tesla terá de ser aprovada pela RDW holandesa, a divisão de transportes que supervisiona a regulamentação dos veículos autónomos. Esta apresentará depois a autorização da empresa à União Europeia (UE) em maio, sendo alargada a mais países.

O vídeo foi também publicado após a Tesla ter lançado o FSD Supervised na China e no México nos últimos meses. E depois de Elon Musk e outros terem destacado a quantas regulamentações a empresa está sujeita nos mercados europeus.

A Tesla quer assim alargar a presença do FSD para a Europa, provavelmente de forma global. O hardware da maioria dos carros já suporta este modo de condução e assim será certamente um argumento de venda que a marca irá usar no futuro, quer para novas vendas, quer como uma oferta para todos os que já conduzem carros da marca.