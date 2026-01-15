Xiaomi apresenta os Mijia Smart Audio Glasses: óculos de áudio inteligentes a partir de €179,99

Além do lançamento da série REDMI Note 15, a Xiaomi reforça o seu ecossistema com a apresentação dos novos Mijia Smart Audio Glasses.

Aliando um design intemporal à tecnologia de áudio open-ear, estes óculos integram um sistema de altifalantes e quatro microfones incorporados, permitindo aos utilizadores manterem-se atentos ao ambiente envolvente enquanto desfrutam de um áudio cristalino, com redução do ruído do vento até 4,5 m/s.

Esta combinação torna-os ideais para passeios pela cidade ou atividades ao ar livre. Para situações que exigem maior discrição, como reuniões ou chamadas, foi ainda introduzido um novo modo de privacidade, que recorre a um algoritmo personalizado para assegurar um áudio nítido, reduzindo significativamente a fuga de som.

Cores dos óculos e especificidades das lentes

Disponíveis em três opções clássicas - Titanium, Pilot-Style e Browline - os Mijia Smart Audio Glasses combinam conveniência e resistência numa armação elegante.

Todas as lentes podem ser substituídas por lentes graduadas, se necessário, sendo que os modelos Browline e Titanium incluem lentes com proteção até 25% contra a luz azul.

Já o modelo Pilot-Style integra lentes de sol com proteção UV400, capazes de bloquear até 99,99% da radiação ultravioleta.

Óculos de áudio inteligentes da Xiaomi prometem durabilidade

Cada variante apresenta um perfil fino e leve, com especial destaque para o modelo Titanium, equipado com uma armação ultraleve de apenas 27,6 g.

Segundo a Xiaomi, para quem gosta de alternar estilos, os modelos Browline e Pilot-Style contam com um mecanismo de libertação rápida que permite mudanças de visual de forma simples e prática.

Além da conveniência, os óculos oferecem uma durabilidade prolongada. O reforço através de uma dobradiça em fio de piano, capaz de suportar até 15.000 flexões, aliado à certificação IP54 de resistência ao pó e a salpicos, garante proteção eficaz em diferentes condições do dia a dia, desde ambientes húmidos até chuva ligeira.

Bateria para todo o dia sem pesar nos óculos

No interior da silhueta elegante dos óculos encontram-se duas baterias compactas personalizadas de 114 mAh, com invólucro em aço não coaxial.

Ao posicionar estas baterias nas extremidades das hastes, é possível alcançar um perfil de apenas 5 mm junto às armações, reduzindo a pressão nas orelhas e assegurando um conforto absoluto ao longo de todo o dia.

Com suporte para carregamento rápido, uma breve recarga de 10 minutos permite até cerca de quatro horas de reprodução, enquanto um carregamento completo, de 0 a 100%, demora aproximadamente uma hora, garantindo que os óculos estão sempre prontos a utilizar.

Com a bateria totalmente carregada, é possível usufruir de até 13 horas de reprodução contínua de música.

App Xiaomi Glasses para mais personalização

Com esta nova geração de óculos de áudio inteligentes, surge a aplicação Xiaomi Glasses, que oferece maiores possibilidades de personalização, mais funcionalidades e um controlo ainda mais completo.

O áudio e outras funções são maioritariamente geridos através de um painel tátil integrado nas hastes dos óculos.

Na aplicação, os utilizadores podem configurar os controlos por gestos de acordo com as suas preferências. Por exemplo, um toque prolongado na haste pode ser definido para ativar o assistente de voz do smartphone, permitindo responder de forma rápida e mãos-livres a mensagens, chamadas e outras interações.

A aplicação permite ainda localizar óculos perdidos.

Óculos de áudio inteligentes permitem alternar entre dispositivos

Está também disponível um vasto conjunto de funcionalidades de gravação, incluindo a possibilidade de gravar áudio, ficheiros multimédia e conversas presenciais.

Durante as gravações, um indicador LED acende-se automaticamente na haste dos óculos, assegurando a privacidade.

Adicionalmente, graças ao suporte para conectividade com dois dispositivos, os utilizadores podem alternar de forma simples entre a reprodução de áudio num smartphone e num computador portátil.

Combinando um design elegante, conveniência e áudio nítido, os Mijia Smart Audio Glasses oferecem uma nova perspetiva sobre o entretenimento áudio, as chamadas telefónicas e o quotidiano.

Preço e disponibilidade

Os Mijia Smart Audio Glasses estarão disponíveis em três opções:

Titanium, com PVP de 199,99 euros;

Browline, com PVP de 179,99 euros;

Pilot-Style, com PVP de 179,99 euros.

