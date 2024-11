Transformar a sua televisão normal numa smart TV é simples. Veja as alternativas!

Apesar de já serem realmente comuns, nem todas as pessoas têm uma smart TV repleta de aplicações e alternativas de conteúdo. Por isso, saiba que é possível transformar a sua televisão normal numa smart TV, com aplicações e conteúdos de streaming. Mostramos-lhe algumas opções!

As smart TV são, hoje em dia, a norma, oferecendo um vasto leque de alternativas de conteúdo, por via das plataformas de streaming de vídeo e de música, entre outras, que permitem reunir.

Se o seu televisor não é inteligente, a boa notícia é que pode transformá-lo, personalizando-o conforma as suas preferências.

Veja as opções para transformar a sua televisão normal numa smart TV

#1 - Associar dispositivos de streaming de multimédia à sua televisão

O método mais fácil para transformar uma televisão normal numa smart TV é utilizar um dispositivo de transmissão de multimédia. Tratam-se essencialmente de caixas compactas capazes de se ligarem à Internet e, dessa forma, permitirem a transmissão de vídeos e música no seu televisor.

Pelo mercado, abunda a oferta de dispositivos de streaming de media, nomeadamente:

#1.1 - Fire TV Stick

Assinada pela Amazon, esta alternativa é económica e de configuração simples. Basta comprar o produto, ligar o adaptador micro USB a uma fonte de alimentação e ligar o Fire TV Stick à porta HDMI do televisor. Depois, pode ligar o televisor, emparelhar o comando e seguir as instruções para o configurar.

Para que o funcionamento correto seja assegurado, será necessário manter o dispositivo atualizado.

#1.2 - Apple TV

Este dispositivo HDMI pode ser ligado a um televisor normal, permitindo-lhe transmitir filmes e outros conteúdos. Por ser uma alternativa da Apple, suporta AirPlay e permite espelhar o ecrã do seu Mac, iPad ou iPhone no televisor. A conexão da Apple TV ao televisor é simples e pode, à semelhança de outras opções, ser efetuada com um cabo HDMI.

Para os vídeos em 4K HD, é necessário um cabo HDMI 2.0 e um televisor compatível.

#1.3 - Chromecast

Recorrendo, também, a um cabo HDMI, pode ligar um dispositivo Chromecast ao seu televisor, de modo a transformá-lo numa smart TV.

Uma vez ligado à rede Wi-Fi e ao televisor, este dispositivo de transmissão de multimédia permite-lhe transmitir música e vídeos, bem como outros conteúdos de aplicações de transmissão a partir do seu smartphone.

#2 - Ligar a TV a um leitor de Blu-Ray inteligente

Existem vários leitores Blu-ray inteligentes que podem transformar o seu televisor normal num dispositivo capaz de transmitir conteúdos. No entanto, lembre-se de que nem todos os leitores de Blu-ray têm as mesmas caraterísticas e capacidades, pelo que deve ler atentamente a descrição antes de efetuar a compra.

Após comprar um leitor de Blu-ray, basta ligá-lo ao televisor, utilizando a porta HDMI. Ligue ambos os dispositivos e conclua o processo de configuração para iniciar a transmissão.

#3 - Conectar consolas de jogos à televisão

Atualmente, existem várias consolas de jogos que funcionam como dispositivos de streaming que pode utilizar para aceder a conteúdos em aplicações de streaming como Amazon Prime, Netflix, Disney+, YouTube e muito mais.

Para configurá-las, precisa de ligar a consola ao seu televisor, utilizando um cabo HDMI. Depois disso, basta ligar a consola de jogos a uma tomada elétrica e associar os dois dispositivos.

Depois de associados, pode navegar para o menu principal, transferir as aplicações que pretende utilizar e iniciar a transmissão, após iniciar sessão nas apps.

#4 - Ligar um computador portátil ao televisor

Por último, pode ligar o seu computador portátil ao televisor, utilizando um cabo HDMI. Desta forma simples, tem acesso aos filmes, programas de televisão, conteúdos do YouTube, entre outros, num ecrã maior.

Potenciais problemas destas alternativas às smart TV

Embora a ligação de um dispositivo ao seu televisor normal para transformá-lo numa smart TV seja normalmente simples, há alguns problemas podem que surgir.

#1 - Ausência de portas HDMI

Conforme terá reparado, as alternativas que lhe apresentámos exigem um cabo HDMI. Portanto, antes de comprar qualquer um dos dispositivos, conforme se a sua televisão tem uma porta para este formato.

Por sua vez, se pretender ligar um televisor ao seu computador portátil, pode acontecer que este não tenha uma porta HDMI, especialmente se for um modelo mais recente. Neste caso, poderá ter de adquirir um adaptador para facilitar a ligação.

#2 - Limitações de resolução

Se tiver um televisor mais antigo que não suporta resoluções HD ou 4K, pode acontecer que o conteúdo transmitido careça de nitidez e clareza, prejudicando a experiência de visualização.

#3 - Qualidade da Internet

Uma vez que funcionam com base numa ligação à Internet, uma conexão fraca pode colocar em causa a qualidade dos conteúdos transmitidos.

Vale a pena transformar a sua televisão normal numa smart TV?

Caso não queira comprar uma smart TV, poderá considerar a adoção de uma das alternativas descritas acima, conferindo ao seu televisor caraterísticas de televisão inteligente, como capacidade de alojar aplicações de streaming.

De facto, apesar de as opções terem um custo adicional, por exigirem, por exemplo, a compra de um dispositivo extra, o valor deste não será sequer parecido ao de uma televisão inteligente, pelo que pode ser uma alternativa viável.