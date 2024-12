Apple quer tentar mudar o design do iPhone 17 e vai começar pelas câmaras

O design do iPhone está a tornar-se repetitivo, com cada lançamento anual a ser muito similar ao anterior. A Apple já percebeu esta situação e pode surpreender todos com um novo design traseiro que chegaria com o iPhone 17. Segundo informações agora reveladas, este modelo poderá trazer alterações bem visíveis, e até conhecidas, que vão começar no módulo de câmaras.

Do que é revelado, contará com uma ilha de câmara horizontal, abandonando finalmente um design que se tem repetido nos últimos anos. Uma renderização do iPhone 17 que foi revelada mostra um smartphone com um conjunto de câmaras empilhadas horizontalmente na parte superior do telefone. Este será um afastamento total do atual relevo quadrado da câmara no canto superior esquerdo.

Ainda que seja uma informação muito interessante, está ainda longe de poder ser confirmada. O historial do Digital Chat Station, que revelou a novidade, é muito positivo nesta área, mas requer algum distanciamento - ainda que outros leaks pareçam corroborar este rumor de design. Segundo uma imagem da moldura do iPhone 17, este parece ter uma ilha de câmara ao estilo dos Google Pixel.

Do que foi revelado, o sensor ultra grande angular será colocado no meio, provavelmente para garantir que não ocupa o espaço reservado para o Face ID. A câmara ultra grande angular do iPhone 17 será aparentemente colocada no meio.

Da mesma forma, um relatório de novembro afirmou que o iPhone 17 Pro apresentaria uma câmara retangular maior. É verdade que os rumores novos não apontam para um conjunto de câmaras retangulares, mas a essência destas fugas de informação é que o impacto da câmara no formato atual vai desaparecer.

Há rumores de que o iPhone 17 Pro Max também apresenta uma Dynamic Island mais pequena, e isso, combinado com as novas câmaras num formato de faixa, vão dar-lhe uma nova imagem. Isto poderá aumentar as suas hipóteses de bater outros smartphones e recuperar parte da quota de mercado que a Apple tem perdido para a Google ou para outros telefones Android em mercados muito importantes.

O iPhone 17 Pro também pode abandonar o titânio e mudar para um design de alumínio, embora este rumor tenha sido contestado pela Digital Chat Station. A parte traseira pode apresentar um design parte em alumínio e parte em vidro.