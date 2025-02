Apple interrompe iOS 18.4 beta após falhas críticas! Descubra os dispositivos afetados

Foi na passada sexta-feira que a Apple lançou o primeiro beta do iOS 18.4 para iPhone, iPad e outros dispositivos. Esta é uma beta muito importante porque traz definitivamente para a Europa o Apple Intelligence. Por agora, está ainda numa fase beta para os programadores, mas a versão estável para todos deverá chegar em abril, mas a Apple teve de o colocar em pausa.

Apple interrompe iOS 18.4 beta

Como foi relatado nas últimas horas, desde a disponibilidade da primeira beta do iOS 18.4 e iPadOS 18.4 existem problemas. Estes causam falhas com reinicializações constantes em certos modelos de iPhone e iPad, com o relevante loop de arranque infinito.

O problema é que, até que a Apple lance uma nova atualização para corrigir o problema, estes utilizadores viram os seus dispositivos ficarem quase inutilizados, pelo menos neste momento. É precisamente este o risco de instalar este tipo de versão de desenvolvimento apenas recomendada para profissionais.

Descubra os dispositivos afetados

O problema mencionado foi encontrado nos seguintes modelos de iPhone e iPad:

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPad 8 (Cellular)

iPad Air 4 (Wi-Fi)

iPad Air 4 (Cellular)

iPad Air 11" (M2) (Cellular)

iPad Air 13" (M2) (Cellular)

Comment byu/orkodorko from discussion inwatchOSBeta

Falhas críticas não são apenas no iPhone

Além disso, a Apple decidiu também retirar o WatchOS 11.4 beta 1 dos modelos Apple Watch Series 6, uma vez que a atualização também os está a tornar inutilizáveis. Espera-se que a Apple volte a disponibilizar estas versões beta do iOS 18.4 nas próximas horas até que este grande bug seja corrigido.

Portanto, os utilizadores que não quiserem correr riscos, devem esperar que a versão estável esteja disponível. Isso deve acontecer já em abril. Apenas nessa altura todas as novas funcionalidades, incluindo o Apple Inteligente, vai estar acessível na Europa.