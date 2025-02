DeepSeek desafia a concorrência! Parte do código-fonte desta IA ​​será aberto a todos

Com um sucesso imediato, a DeepSeek desafiou a concorrência de uma forma única. Usando uma parte ínfima do investimento feito, consegue resultados iguais ou melhores o que a concorrência apresenta. A DeepSeek volta a querer ser disruptiva e anunciou agora que parte do seu código-fonte será aberto a todos.

A DeepSeek desafia toda a concorrência!

A startup chinesa DeepSeek anunciou que irá disponibilizar publicamente o código dos seus modelos de IA, reafirmando o seu compromisso com o software de código aberto. Numa publicação na plataforma X, a empresa revelou planos para tornar cinco repositórios de código aberto na próxima semana, descrevendo esta iniciativa como um “pequeno, mas sincero passo em frente”.

A DeepSeek enfatizou que os seus modelos foram testados e documentados, permitindo aos programadores e investigadores descarregar e melhorar a tecnologia. O modelo de raciocínio R1, lançado no mês passado, demonstrou um desempenho competitivo em comparação com os sistemas ocidentais, apesar de ter sido desenvolvido a um custo mais baixo.

O fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, afirmou que a empresa não prioriza a comercialização, mas sim procura obter reconhecimento através de contribuições de código aberto. A estratégia da DeepSeek destaca-se num ambiente em que a maioria das empresas de IA na China favorecem os modelos de código fechado, refletindo uma nova abordagem no setor.

Parte do código-fonte desta IA ​​será aberto

A popularidade do DeepSeek cresceu rapidamente, alcançando 22,2 milhões de utilizadores ativos diariamente e tornando-se o serviço de chatbot mais utilizado na China. Esta influência da empresa no setor da IA ​​reflete-se também na ascensão dos mercados bolsistas chineses.

O Índice MSCI China subiu mais de 21% desde janeiro. Os economistas acreditam que a adoção da IA ​​poderá aumentar o PIB da China até 30 pontos base até 2030, com efeitos positivos que deverão tornar-se visíveis já no próximo ano.

Declarando não ter recebido qualquer financiamento externo, a DeepSeek posiciona-se como um exemplo líder de inovação tecnológica na China, atraindo a atenção dos investidores globais. A concorrência já começou a reagir e dar aos utilizadores acesso a mais funcionalidades, sem que por isso tenham de pagar mais. Resta saber como isso evoluirá.