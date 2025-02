Andar de avião é mesmo mais seguro do que andar de carro? Os números não mentem…

Muitas são as pessoas que têm medo de voar, evitando-o ao máximo, por vários motivos, mas especialmente por estarem a um distância assustadoramente grande do chão. Por outro lado, andar de carro não representa um medo comum. Os números respondem: andar de avião é mesmo mais seguro do que andar de carro?

As notícias sobre quedas ou problemas com aviões têm ocupado algum espaço na agenda pública, nos últimos dias, levantando questões sobre a segurança do transporte aéreo.

Apesar de andar de carro, numa estrada, em terra firme, possa soar mais seguro, a verdade é que o avião é, curiosamente, o meio de transporte mais seguro!

✈️ De facto, dizem-nos os números que a probabilidade de morrer num acidente de avião comercial é de cerca de 1 em 11 milhões, ao passo que a probabilidade de morrer num acidente de automóvel é de cerca de 1 em 101.

Estes dados são fruto de estudos de segurança aérea e dados de organizações como o National Safety Council, segundo avançado pela imprensa.

Considerando-os, mesmo tendo em conta os incidentes recentes, as viagens aéreas comerciais continuam a ser muito mais seguras do que andar de carro.

Além disso, comparando os riscos de ambos os modos de transporte, analisando as mortes por quilómetro percorrido, percebe-se o seguinte:

Viagens de carro : 1,37 mortes por cada 160 milhões de quilómetros.

: 1,37 mortes por cada 160 milhões de quilómetros. Viagens comerciais de avião: 0,01 mortes por 160 milhões de quilómetros.

Basicamente, por quilómetro percorrido, conduzir será cerca de 137 vezes mais mortífero.

Como é que andar de avião é tão seguro?

Embora os acidentes de carro aconteçam diariamente, a cobertura mediática dos acidentes de avião é mais significativa, pois os eventos são, geralmente, mais chocantes.

No entanto, voar é seguro pelos seguintes motivos:

Contrariamente aos condutores de automóveis, os pilotos das companhias aéreas comerciais passam por milhares de horas de formação antes de serem autorizados a transportar passageiros;

Os pilotos operam sob supervisão constante, por exemplo, através da orientação dos controladores de tráfego aéreo;

Os pilotos são obrigados a passar por rigorosos exames, testes em simuladores e programas de formação recorrentes;

As companhias aéreas têm exigências de manutenção e os aviões são meticulosamente verificados por mecânicos especializados;

Os aviões modernos são construídos com sistemas redundantes, para que os sistemas de reserva entrem em ação, caso o principal falhe;

Existem várias agências, nomeadamente globais, que garantem a segurança dos aviões durante o voo.

Conforme defendido por Arnold Barnett, um dos principais especialistas em segurança e operações de viagens aéreas, professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e coautor de um artigo sobre o tema, "a segurança da aviação continua a melhorar".

As melhorias resultam dos avanços tecnológicos e dos rigorosos protocolos de segurança, que tornam as viagens aéreas cada vez mais seguras.