Pense num todo-o-terreno que lhe exige carta de pesados… Agora, conheça o M-HERO I

A par do Dongfeng Box, que chegou a Portugal no dia 21 de novembro, as nossas estradas receberam o poderoso M-Hero I, assinado pela submarca da empresa chinesa que lhe dá nome. Este todo-o-terreno vai dos zero aos 100 km/h em 4 segundos e, para o conduzir, vai precisar de carta de pesado. Conheça o M-HERO I!

De entre as várias submarcas da Dongfeng, destaque para a M-Hero, que trouxe para o nosso país o poderoso SUV M-Hero I. Pelas dimensões e capacidades, que se assemelham aos veículos militares, este modelo procura tornar a condução disruptiva, pela sua potência e capacidade de aceleração.

Este SUV todo-o-terreno 100% elétrico combina uma mestria off road excecional e uma performance elétrica única. Com um design imponente, que estabelecerá novos padrões nas estradas de Portugal, o M-Hero I apresenta um binário de 1400 nm e acelera dos 0 aos 100 km/h em 4,2 segundos.

Além disso, com um sistema de tração integral, as subidas de elevado grau de inclinação não são um desafio, conseguindo efetuar subidas com ângulos até 45° e desempenhar o modo caranguejo (crab-walking mode), graças às rodas traseiras direcionais.

Símbolo de desempenho e durabilidade, o SUV da M-Hero tem uma dianteira que não passa despercebida, complementada por diversas arestas e cantos, bem como entradas de ar proeminentes no capô.

Os faróis LED reforçam uma presença arrojada, e o logótipo da marca, presente na dianteira do veículo, "remete a uma máscara de guerreiro".

Imponência do M-Hero I reflete-se de dentro para fora

O interior do M-Hero I, amplo e confortável, procura que todas as necessidades dos passageiros sejam atendidas. Com controlo de clima inteligente e cancelamento ativo de ruído, o habitáculo entrega uma experiência totalmente digital e conectada, proporcionando uma condução segura em todos os tipos de terreno.

O M-Hero I mede 4987 milímetros de comprimento, 2080 milímetros de largura e 1935 milímetros de altura, e pesa mais de 3,5 toneladas.

Apesar das dimensões, este SUV possui um ângulo de viragem mínimo de 5,1.

Construído para os aventureiros, o M-Hero I possui um sistema de quatro motores elétricos independentes em cada roda (2x200 kWh na dianteira e 2x200 kWh na traseira), para um total de potência de 800 kW (1088 cavalos).

A bateria NCM (lítio) tem uma capacidade de 142,7 kWh e promete uma autonomia estimada de até 450 km (WLTP).