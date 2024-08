Linux conseguiu atingir uma das maiores quotas de mercado de sempre e isso é muito positivo

Apesar de estar longe de ser o sistema operativo mais usado, o Linux sempre atraiu os utilizadores. Aprova disse tem sido o seu crescimento ao longo dos anos, com cada vez mais utilização. Agora, este sistema operativo voltou a atingir um novo máximo e a ocupar uma posição de destaque no mercado.

Linux atingiu uma das maiores quotas de mercado

Continua a existir atividade no mercado de sistemas operativos para desktop. Embora o Windows seja o líder de mercado, a recente ascensão do Linux é bastante notável. O Linux, que está no topo de todos os tempos, parece crescer ainda mais no próximo período com a sua taxa de utilização.

Segundo os últimos números da StatCounter, os esforços do Linux para aumentar a sua quota de mercado de desktops continuam inabaláveis. O Linux em julho representou 4,5% do mercado de sistemas operativos para desktop. Isto mostra que atingiu a maior participação de sempre.

O Linux poderá atingir uma quota de mercado de 5% em fevereiro do próximo ano se continuar com a atual taxa de crescimento. Embora o Windows domine o mercado com aproximadamente 72% de quota, continua a perder utilizadores. Nos últimos três meses perdeu 0,8%.

Cada vez mais utilizadores e computadores o usam

As distribuições como o Ubuntu, Mint e Zorin OS têm uma grande participação neste crescimento. Conseguiram competir com o Windows e o macOS nos computadores pessoais e empresariais. Neste contexto, o Linux fez grandes avanços na usabilidade, que seriam impensáveis ​​há apenas alguns anos.

Eis a distribuição do mercado de sistemas operativos para desktop em julho:

Windows – 72%

macOS – 14%

Linux – 4,4%

ChromeOS – 1,4%

Outros – 7%

A dispensa de utilização de uma licença paga no Linux oferece uma grande vantagem relativamente ao Windows 11 e ao macOS. Além disso, o Ubuntu e outras versões populares podem agora ser utilizadas sem qualquer linha de comando, tornando-se ainda mais simples e mais fácil de usar em qualquer situação, mesmo para trabalho ou jogos.