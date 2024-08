WhatsApp traz uma novidade que irá agradar muito aos utilizadores mais preguiçosos

As equipas de programadores do WhatsApp parecem não abrandar nas novidades. A cada semana que passa são descobertas novas funcionalidades e melhorias, que o tornam anda melhor. A mais recente novidade certamente que irá agradar muito aos utilizadores mais preguiçosos.

O WhatsApp trabalha num novo recurso. Segundo os detalhes revelados, a popular aplicação de mensagens lançará em breve uma nova funcionalidade que permitirá aos utilizadores marcar todas as suas mensagens como lidas ao mesmo tempo.

A nova funcionalidade, atualmente em testes com uma comunidade limitada de utilizadores, está disponível na versão 2.24.18.11 da aplicação WhatsApp Beta para Android. Foi revelada pelo WABetaInfo e será muito funcional para os utilizadores que recebem muitas mensagens durante o dia e não têm oportunidade de as ler todas.

A inovação, onde pode marcar todas as suas mensagens como lidas com um único botão, está atualmente em testes em dispositivos Android. Para utilizar a tão aguardada nova funcionalidade do WhatsApp, basta tocar nos três pontos no topo da página e premir a opção “Marcar tudo como lido”.

Segundo os detalhes revelados, esta opção prática que chegará ao WhatsApp foi implementada após um intenso feedback dos utilizadores à plataforma. Sabe-se que esta função, há muito solicitada, está disponível há muito tempo no iOS. A empresa prevê agora implementá-lo no Android para tornar a experiência mais consistente em todas as plataformas.

A inovação, que permite marcar todas as mensagens como “lidas” ao mesmo tempo, será perfeita para os utilizadores que participam em muitos grupos no WhatsApp e não têm paciência para ler todas as mensagens uma a uma.

Esta será funcional para quem não quiser navegar pelas mensagens uma a uma, está em desenvolvimento. Muito em breve, esta funcionalidade deverá estar disponível para todos os utilizadores na versão estável em dispositivos Android.