A ciência e a tecnologia são impressionantes, ainda mais quando se juntam para desenvolver soluções como a de hoje. Este protetor de dedo monitoriza os níveis de glicose, vitaminas e medicamentos no corpo.

Engenheiros da Universidade da Califórnia em San Diego desenvolveram um invólucro eletrónico para os dedos capaz de monitorizar os níveis vitais, como a glucose, vitaminas e até medicamentos. Isto, diretamente a partir do suor da ponta do dedo.

Construído a partir de componentes eletrónicos impressos num polímero fino, flexível e extensível, o dispositivo adapta-se confortavelmente ao dedo, mantendo-se suficientemente durável para suportar flexões, alongamentos e movimentos repetidos.

Além disso, obtém energia a partir do suor. Afinal, as pontas dos dedos, apesar do seu tamanho, estão entre os produtores de suor mais ativos do corpo, possuindo mais de mil glândulas sudoríparas cada um, que fornecem um fluxo constante de transpiração que alimenta o dispositivo sem necessidade de atividade física.

Trata-se de uma monitorização automática da saúde na ponta dos dedos. O utilizador pode estar em repouso ou a dormir, e o dispositivo continua a recolher energia e a monitorizar os níveis de biomarcadores.

Afirmou Shichao Ding, coautor do estudo.

Com a sua capacidade de monitorizar continuamente e sem esforço as métricas de saúde, este sensor alimentado pelo suor poderá tornar a monitorização personalizada da saúde tão simples como usar um penso rápido.

Baseia-se numa integração notável de componentes de recolha e armazenamento de energia, com vários biossensores num microcanal fluídico, juntamente com o controlador eletrónico correspondente, tudo na ponta do dedo.

Afirmou Joseph Wang, cujo grupo de investigação na Universidade da Califórnia em San Diego está por detrás desta inovação, num comunicado.

Dispositivo alimentado pelo suor do utilizador

O dispositivo funciona utilizando células de biocombustível posicionadas no local de contacto com a ponta do dedo, que recolhem e convertem eficazmente em eletricidade as substâncias químicas presentes no suor.

Esta energia é armazenada em duas baterias extensíveis que alimentam quatro sensores, cada um dedicado à monitorização de um biomarcador específico: glucose, vitamina C, lactato e levodopa, um medicamento utilizado no tratamento da doença de Parkinson. O dispositivo pode ser personalizado para detetar diferentes conjuntos de biomarcadores adaptados às necessidades individuais de saúde.

À medida que o suor é aspirado através de minúsculos canais microfluídicos de papel, o dispositivo analisa estes biomarcadores enquanto se alimenta do mesmo suor que recolhe. Um pequeno chip processa os dados do sensor e transmite-os, via Bluetooth, para uma aplicação personalizada para smartphone ou computador portátil.

Os investigadores estão, também, a trabalhar no desenvolvimento de um sistema de circuito fechado que não só monitoriza os biomarcadores como também administra tratamentos com base nos dados recolhidos.