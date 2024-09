5 funcionalidades do iPhone 16 Pro que os Androids já têm há muito tempo

Com o lançamento do iPhone 16 Pro, a Apple promete revolucionar mais uma vez a experiência do utilizador com uma série de novas funcionalidades. No entanto, muitos utilizadores de Android notarão que várias dessas inovações não são exatamente novidade. Deixamos 5 delas.

Botão dedicado à câmara

Uma das caraterísticas de destaque da série iPhone 16 é o novo botão de controlo da câmara. Este botão tátil fica mesmo por baixo do botão de On/Off, permitindo aos utilizadores abrir rapidamente a aplicação Câmara e tirar fotografias.

Também suporta vários gestos: uma pressão ligeira ajusta o zoom, enquanto um toque duplo permite ajustar a abertura, o equilíbrio de brancos, a velocidade do obturador e muito mais.

Curiosamente, esta funcionalidade não é totalmente nova. As séries de telemóveis Xperia 1 e Xperia 5 da Sony têm um botão do obturador da câmara dedicado na parte lateral há anos. Mais limitado em termos de funcionalidades, claro.

Gravação de vídeo 4K/120FPS no iPhone 16 Pro

Por falar em câmaras, uma das principais caraterísticas do iPhone 16 Pro é a sua nova câmara principal "Fusion" de 48MP, que, combinada com o rápido ISP do processador A18 Pro, permite a gravação de vídeo 4K a 120FPS. A Apple afirma que agora é possível gravar vídeos em câmara lenta 4K a 120FPS, mesmo em Dolby Vision, e escolher a taxa de fotogramas após a gravação.

No entanto, esta funcionalidade também parece ser inspirada nos smartphones Android. Embora o novo Google Pixel 9 Pro não a tenha, vários outros Androids lançados em 2024 - incluindo o Samsung Galaxy S24 Ultra e Xiaomi 14 Ultra - já suportam gravação 4K a 120FPS.

Câmara ultra grande angular de 48 MP

Embora os iPhones tenham sido constantemente elogiados pelo desempenho das suas câmaras ao longo dos últimos anos, um dos problemas tem sido a qualidade inferior das fotografias ultra-amplas, que frequentemente apresentam ruído, especialmente em condições de pouca luz.

A Apple abordou este problema nos modelos iPhone 16 Pro introduzindo um novo sensor ultra-grande angular de 48 MP, uma atualização do sensor de 12 MP dos modelos anteriores. Em teoria, isto deveria resultar em imagens mais nítidas e claras.

No entanto, estas câmaras não são novidade no mundo dos smartphones Android. De facto, modelos emblemáticos como o OnePlus 10 Pro de 2022 já apresentavam uma lente ultra grande angular de 50MP.

Carregamento USB-C mais rápido

Embora a Apple tenha trocado o Lightning por uma porta USB-C nos modelos do iPhone 15, as velocidades de carregamento permaneceram inalteradas em 20-27W. No entanto, de acordo com este post no X, os modelos do iPhone 16 supostamente suportam velocidades de carregamento de até 39W, o que é uma melhoria notável em relação à geração anterior.

Mesmo que isto seja verdade, a velocidade de carregamento do iPhone 16 continua a ficar atrás da maioria dos smartphones Android topo de gama. Por exemplo, o Samsung Galaxy S24 Ultra suporta velocidades de carregamento de 45W, enquanto o OnePlus 12 suporta até 80W de carregamento com fio.

Isso mostra que, embora a velocidade de carregamento mais rápida do iPhone 16 seja uma melhoria bem-vinda, a Apple ainda está a tentar recuperar o atraso.

Conectividade Wi-Fi 7 no iPhone 16 Pro

Embora a Apple não o tenha mencionado durante a apresentação, todos os modelos do iPhone 16 suportam a norma Wi-Fi 7 mais recente. Isto significa que podem enviar e receber dados em simultâneo nas bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

No entanto, muitos smartphones Android emblemáticos de 2023, como o Samsung Galaxy S23 Ultra e o Google Pixel 8, também oferecem suporte a Wi-Fi 7. A Apple está finalmente a alcançar as funcionalidades que são default em alguns dispositivos Android de última geração há quase um ano.

O iPhone 16 Pro não oferece muitas funcionalidades novas e inovadoras. No entanto, a Apple domina a arte de aperfeiçoar as funcionalidades existentes e de as comercializar de forma eficaz.

Além disso, para termo de comparação entre as funcionalidades, apresentamos vários smartphones Android. A Apple juntou todas estas numa só máquina.

