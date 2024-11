EA SPORTS FC 25 está com 50% de desconto por tempo limitado. Aproveite!

Os fãs do reformado FIFA vão gostar de saber que o EA SPORTS FC 25 está com um desconto de 50% na Epic Games Store. Se está na sua lista de desejos, esta pode ser uma boa altura para adquiri-lo.

Outrora FIFA, o EA SPORTS FC 25 tomou o lugar de um dos maiores jogos de simulação de futebol do mundo, com uma legião de aficionados, que não perdem uma oportunidade de tentar a vitória.

O EA SPORTS FC 25 permite jogar e ganhar pelo clube, juntamente com amigos nos seus modos favoritos. A nova versão do jogo permite que os amantes de futebol levem o seu clube à vitória "com mais controlo tático em cada jogo".

Conforme analisámos, as principais novidades do EA Sports FC 25 são o modo Rush e o FC IQ:

Modo Rush : um novo modo de jogo, por via do qual se joga com cinco jogadores de cada lado, num relvado mais pequeno, com regras próprias, mais simplista, mas frenético. Tanto pode ser jogado no Ultimate Team como nos Clubes. Este é uma reminiscência do já conhecido modo VOLTA Football.

: um novo modo de jogo, por via do qual se joga com cinco jogadores de cada lado, num relvado mais pequeno, com regras próprias, mais simplista, mas frenético. Tanto pode ser jogado no Ultimate Team como nos Clubes. Este é uma reminiscência do já conhecido modo VOLTA Football. FC IQ: uma revolução tática do jogo, que pode ser considerado o "motor tático" por detrás da jogabilidade de EA Sports FC 25. Este permitirá aos jogadores a criação de táticas e estratégias mais granulares e muito mais flexíveis.

Caso esteja na sua lista de desejos ou se trate de uma prenda que estava a pensar oferecer a alguém, este pode ser um bom momento para comprar o EA SPORTS FC 25, pois o jogo está com 50% de desconto: 49,99 euros, em vez dos 99,99 euros habituais. A promoção na Epic Games Store termina no dia 3 de dezembro.

EA SPORTS FC™ 25 Ultimate Edition

