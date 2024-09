Disney+ lança mega desconto: 3,99 €/mês por um período limitado de Premium

Se quer testar a Disney+ ou poupar uns trocos durante uns meses, a plataforma de streaming está com um desconto de 3,99 €/mês para o plano Premium.

Numa nova promoção lançada agora, a Disney+ está a oferecer a possibilidade de registo na plataforma por 3,99 €/mês. De 12 a 27 de setembro, os interessados podem subscrever o plano Premium por um preço consideravelmente inferior ao normal.

São elegíveis para a oferta os novos subscritores Disney+ e os subscritores que regressam sem subscrição ativa, com idade igual ou superior a 18 anos.

Depois disso, o utilizador será inscrito numa subscrição mensal de renovação automática para o plano Premium e ser-lhe-á cobrado o preço em vigor de 13,99 €/mês. Esta renovação ocorrerá após o final da oferta promocional de três meses, a menos que cancele a subscrição antes disso.

Segundo a Disney+, é possível cancelar a qualquer momento, com efeito no final do período de faturação, não havendo reembolsos ou créditos para meses parciais. Esta oferta não pode ser combinada com quaisquer outras ofertas, cupões, descontos ou promoções.

A Disney anuncia que a oferta chega "mesmo a tempo para um outono de sucesso".

Disney+ Premium por 3,99 €/mês