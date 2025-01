Pela primeira vez em 2024, Dacia Sandero foi o automóvel mais vendido em Portugal

Desde 2021 que o Dacia Sandero é o automóvel preferido dos clientes particulares portugueses. Em 2024, pela primeira vez, foi o modelo mais vendido, no país, em termos absolutos.

"Com tudo o que é essencial, sem artifícios e uma relação qualidade/preço verdadeiramente imbatível, o Dacia Sandero ganha outro predicado: um genuíno fenómeno de vendas", escreveu o Grupo Renault, informando que o automóvel preferido dos portugueses desde 2021 foi o modelo mais vendido, no ano passado.

Com 7660 unidades comercializadas, correspondente a uma quota de mercado de 3,21%, o Dacia Sandero registou um resultado histórico. Este foi, também para a Dacia, importante, pois a marca nunca tinha tido um modelo a liderar a tabela de vendas absolutas.

Este resultado ganha uma expressão ainda mais relevante, por tratar-se de um mercado maioritariamente sustentado por clientes frotistas, segundo um comunicado de imprensa.

Entre os clientes particulares, sublinhe-se que um em cada 10 automóveis vendidos foram do modelo Sandero e com o Duster a ser o segundo preferido pelos portugueses.

Com 60% das vendas, a versão Stepway foi a eleita pelos clientes, enquanto o motor ECO-G 100 Bi-Fuel foi a opção de 51% dos portugueses, funcionando a gasolina ou a GPL e sendo, por isso, uma opção sustentável e económica.

Na gama Dacia, o modelo Sandero (versão Stepway incluída) representou 46,4% das vendas totais da marca, em Portugal. Já a versão Stepway valeu 58,5% das vendas do modelo, 65,5% das quais equipadas com o motor ECO-G 100 Bi-Fuel.

O Sandero é um dos mais emblemáticos modelos da Dacia. Com um design moderno, uma das melhores habitabilidades do segmento (capacidade da bagageira, incluída) e uma surpreendente lista de equipamentos tecnológicos e de segurança, o sucesso comercial do Dacia Sandero justifica-se por atender às necessidades reais dos seus proprietários e pela imbatível relação qualidade/preço.