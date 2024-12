Porsche apresenta os seus automóveis com os Apple Vision Pro

A Porsche publicou no seu blogue a novidade na forma como a empresa alemã passa agora a apresentar os seus carros, recorrendo à tecnologia Apple Vision Pro. O dispositivo permite claramente que o fabricante de automóveis de luxo entre numa nova era na apresentação dos seus bólides.

A criatividade é a arma do marketing

Uma nova tecnologia inteligente requer novas formas inteligentes de apresentar a informação sobre ela - e é por isso que a Porsche está a trabalhar em estreita colaboração com as mais recentes tecnologias da Apple para mostrar aos jornalistas o que está por detrás das mais recentes inovações automóveis.

À medida que os ecrãs planos - primeiro as televisões e os monitores, depois os smartphones e os tablets - têm desempenhado um papel cada vez maior no nosso dia a dia, habituámo-nos a que a informação nos seja apresentada em duas dimensões. Os recentes avanços na computação espacial e na eletrónica vestível trouxeram a terceira dimensão para o jogo - e a Porsche pretende ser pioneira na sua utilização.

Apple Vision Pro revoluciona as apresentações da Porsche

A Porsche integrou o Apple Vision Pro, o headset de realidade mista da Apple, no seu ecossistema para revolucionar a apresentação dos seus automóveis desportivos.

Uma parceria sólida que inclui também o CarPlay 2.0. Sem esquecer a presença de Tim Cook, que assistiu pessoalmente a uma conferência em direto com o fabricante alemão, sublinhando a importância desta colaboração.

Destacam-se desde logo duas grandes inovações. Em primeiro lugar, as experiências imersivas para os clientes e a imprensa. Durante as apresentações, os espetadores podem utilizar o Apple Vision Pro para descobrir os novos modelos Porsche de diferentes ângulos, como se estivessem em realidade aumentada. Podem interagir com os carros, explorar os interiores e ver detalhes técnicos, tudo num ambiente virtual realista.

Em segundo lugar, o Vision Pro é utilizado como uma ferramenta de design e personalização. Com este dispositivo, os potenciais compradores podem configurar o seu Porsche em tempo real, personalizando elementos como a cor, os acabamentos ou os acessórios, e visualizar instantaneamente o resultado em 3D imersivo.

Isto é muito mais realista do que num simples ecrã de computador ou tablet. Ao integrar esta tecnologia, a Porsche está a reinventar a sua abordagem de marketing e a melhorar a experiência do cliente, reforçando simultaneamente a sua imagem de marca inovadora.

Demonstra também o potencial do Apple Vision Pro para transformar as interações numa série de sectores. Afinal, como o próprio nome sugere, o Apple Vision Pro é um dispositivo capaz de se destacar no sector profissional.

Apesar de a imprensa se concentrar apenas nos números de vendas, o Apple Vision Pro oferece um serviço que nenhum outro produto de consumo pode oferecer.

Os óculos AR/VR da Apple já provaram o seu valor na radiologia médica. Para não falar da imersão inigualável no desporto, incluindo a Fórmula 1 com a aplicação Lapz e a função Multiview para futebol e basquetebol.