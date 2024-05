E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, conhecemos os novos iPad da Apple, analisámos o smartwatch Huawei Watch Fit 3, tivemos muitas novidades da Tela, conhecemos o novo Pixel 8a da Google e demos conta de muitas outras novidades.

Não é segredo nenhum que as vendas da Apple estão a abrandar. Os seus resultados financeiros do início do ano já mostraram isso e várias empresas de análise de mercado também o mostraram. Agora surge mais uma, que coloca a Apple numa situação complicada. Na China, o principal mercado do planeta, a Apple e o iPhone caíram de tal forma que desapareceram do top 5 das marcas.

Quer seja nos Tesla ou em outro qualquer fabricante, um dos maiores problemas dos carros elétricos é a sua autonomia. Com novas tecnologias aplicadas às baterias, espera-se que este fator cresça em breve e exponencialmente. A Tesla parece agora ter uma oferta de quilómetros adicionais no Model Y. O único senão é mesmo que os proprietários têm de pagar um extra à Tesla.

Chegou o Google Pixel 8a! Este é o smartphone da Google mais recente e surge alimentado pelo Tensor G3 e está equipado com muitas das funcionalidades de IA dos Pixel 8 e do Pixel 8 Pro. Projetado para captar fotos incríveis, economizar tempo e manter o utilizador seguros, o Pixel 8a pode ser comprado por €559.

O evento da Apple que teve lugar ontem estava focado no iPad. O tablet da Apple aguardava por algumas atualizações, que muitos esperavam há já algum tempo. Estes novos equipamentos surgiram e a Apple resolveu trazer mais algumas novidades, que se esperavam e que fazem todo o sentido com estes novos equipamentos.

A maior crítica que fazem aos carros elétricos é a demora no carregamento e a falta de espaços para recarregar. Portanto, se resolverem isso, estará democratizada a ideia de que os elétricos são o futuro? Há uma marca que não tem dúvidas. Se a indústria conseguir tecnologia para carregar 1 km por segundo, o assunto está resolvido. A empresa chinesa XPeng afirma ser capaz de oferecer um carregamento de 800 kW este ano.

Já nos habituámos aos smartwatches e às smartbands da Huawei pela sua estética e pela sua qualidade em vários campos. A marca tem aqui um foco grande e com o novo HUAWEI Watch Fit 3 isso volta a ser provado. Este smartwatch traz uma nova estética e promete mudar o mercado com toda a tecnologia que tem presente.

Os Estados Unidos da América (EUA) não estão a dar descanso à China, especialmente às suas empresas. Agora, fontes anónimas informaram que o país revogou as licenças que permitiam o envio de chips para a Huawei concedidas à Qualcomm e à Intel.

O CSecurity é já um dos grandes eventos a nível nacional, onde se discutem temas associados à segurança do ciberespaço. Este ano o foco foi a NIS 2, a inteligência artificial como aliada da cibersegurança e também a computação quântica! O evento juntou mais de 300 participantes no Politécnico da Guarda. Recorde alguns dos momentos.

A fotografia assume um papel único no mercado dos smartphones. Este é, em muitos casos, um dos fatores que condiciona a escolha de um equipamento, sendo por isso cada vez mais importante para as marcas. A Huawei tem seguido esse ponto há muitos anos e agora tem novamente o retorno. O Huawei Pura 70 Ultra está no topo da DXOMARK e é o rei da fotografia.