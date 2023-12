A Tesla é, sem dúvida, a marca mais popular de veículos elétricos. No entanto, com frequência, é alvo de alguns problemas, seja nos próprios carros ou pela atitude do CEO Elon Musk. Notícias recentes mostram que a empresa chamou agora 2 milhões dos seus carros, nos EUA, devido a defeitos no piloto automático.

Tesla: 2 milhões de carros chamados por problemas no piloto automático

Segundo as recentes notícias avançadas pela Reuters, a Tesla chamou cerca de 2 milhões dos seus veículos nos Estados Unidos equipados com o seu sistema avançado de assistência ao condutor, designado de Autopilot, ou piloto automático, por defeitos no mesmo.

O recall serve para a marca de Elon Musk instalar novas proteções, e acontece depois de a entidade reguladora de segurança norte-americana ter dito que o sistema levantava algumas preocupações de segurança. Assim, pretende-se garantir que os condutores estejam atentos quando usam o sistema de piloto automático. Esta chamada à irá atualizar 2,03 milhões de veículos Model S, X, 3 e Y desde 5 de outubro de 2012 até 7 de dezembro deste ano.

Tal como sabemos, a Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA (NHTSA) já está há algum tempo a investigar a Tesla como forma de perceber se os carros da marca de elétricos garantem a segurança adequada aos condutores quando o piloto automático está ativo.

O piloto automático é o sistema que permite que os carros conduzam, acelerem e travem automaticamente dentro da faixa e o sistema aprimorado ajuda na mudança de faixa, embora não os torne autónomos. E um dos componentes do piloto automático é o Autosteer, o qual mantém uma velocidade definida ou a distância de seguimento e serve para manter o veículo na sua faixa de rodagem.

No seu relatório sobre o recall, a Tesla disse que os controlos do sistema de software do piloto automático "podem não ser suficientes para evitar o uso indevido do condutor" e, como tal, podem aumentar o risco de haver acidentes. No documento lê-se ainda que "se o condutor tentar ativar o Autosteer quando as condições não forem ideais, o sistema dirá que está indisponível através de alertas visuais e sonoros, e o mesmo não será ativado". O recurso pode mesmo ser suspenso "se o condutor falhar repetidamente em demonstrar responsabilidade de condução contínua e sustentada".

Embora diga não concordar com a análise da NHTSA, a Tesla disse que vai implantar uma atualização de software over-the-air aos veículos afetados.