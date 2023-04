Lançamento do Starship foi um falhanço? Da explosão no céu ao incêndio na Terra

A corrida espacial tem estado a mover milhares de milhões de recursos técnicos e financeiros. Recentemente, a SpaceX de Elon Musk fez o primeiro teste de lançamento do seu fogetão Starship rumo a Marte, mas, apesar de todo o entusiasmo, foi um falhanço. O Starship explodiu e na Terra ardeu pelo menos 1,4 hectares de um parque nacional do Texas.

Foi no passado dia 20 de abril que se fez história na SpaceX com o primeiro lançamento de testes do foguetão Starship que está a ser criado para um dia servir missões interplanetárias, nomeadamente, para Marte.

Na verdade, a empresa encara o lançamento como um enorme sucesso, já que a probabilidade de nem sequer levantar era grande. Elon Musk tinha mesmo afirmado que "gostaria apenas de diminuir as expectativas. Se nos afastarmos o suficiente da plataforma de lançamento antes que algo dê errado, acho que consideraria isso um sucesso. Só não exploda o bloco."

No entanto, o foguete acabou por explodir antes de se conseguir soltar do seu propulsor. Depois de ter dado muitas voltas nos céus, acabou mesmo por rebentar. Poderá ver o vídeo aqui, com o momento da explosão a acontecer por volta do minuto 49. Esta explosão terá sido propositada, para que o impacto na Terra não fosse tão grande.

Mas esta explosão terá atingido a Terra de uma forma inesperada (ou nem tanto). Segundo as autoridades do Texas, em mais de 155 hectares foram detetados detritos do Starship, tanto nas instalações da base da SpaceX, quando no Boca Chica State Park. Um parque nacional do Texas, o State Park Land, ficou mesmo com uma área ardida de cerca de 1,4 hectares, tendo o incêndio sido extinto com rapidez.

A agência referiu, no entanto, que não encontrou evidências de vida selvagem morta como resultado do incidente. Ainda assim, está a trabalhar com a Federal Aviation Administration numa avaliação do local e recomendações pós-lançamento, garantindo a conformidade com a Lei de Espécies Ameaçadas.

Logo após o lançamento e a explosão da Starship, a FAA disse que estava a realizar uma investigação de acidente.

O plano de lançamento aprovado da Starship incluía um processo de resposta a anomalias, que a FAA diz ter sido acionado depois que o foguete explodiu. Como tal, a SpaceX é obrigada a remover detritos de habitats sensíveis, realizar um levantamento da vida selvagem e da vegetação e enviar relatórios a várias agências federais. "A FAA garantirá que a SpaceX cumpra todas as mitigações necessárias", disse a agência à Bloomberg.