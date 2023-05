A Tesla tem uma considerável rede de carregadores, os Supercharger, espalhados pela Europa. Depois de abrir os carregamentos a outras marcas, a empresa volta a pressionar o mercado dos carros elétricos baixando o seu preço de carregamento.

A rede de carregadores da Tesla serve de suporte aos muitos carros elétricos da marca. Contudo, ainda está aquém de ser uma rede “suficiente”.

Ao ser aberto o carregamento a carros de outras marcas, a Tesla tem de regular os preços de forma mais competitiva. Isso permite pressionar a concorrência e trazer à empresa mais lucros na venda de energia.

Para tal, a Tesla decidiu reduzir os preços dos carregamentos nos Supercharger na Europa.

Apesar de não ter anunciado de forma formal esta mudança de preços, a Tesla já aplicou a nova tabela. A maioria dos mercados europeus viu os preços reduzidos de 10 a 20% e até mais, como foi o caso em Espanha, com os preços a caírem até 25%.

Portugal provavelmente irá ter também reduções de preços nos Supercharger, mas ainda não foram revelados novos preços. Esta medida segue um aumento muito grande que a marca aplicou em setembro do ano passado, seguido depois de outro menor, no final do ano passado.

A razão para estes aumentos em 2022 resultou da guerra na Ucrânia. Este conflito tem condicionado o preço das matérias-primas e da eletricidade na Europa, que se reflete depois nos consumidores, como foi o caso da Tesla.

Uma das maiores vantagens dos carros elétricos é o seu custo de utilização, muito menor do que os com motores de combustão interna. Isso resulta de a eletricidade ter um preço normalmente muito mais barato do que a gasolina ou gasóleo. Ainda assim, e mesmo com custos mais constantes, é afetada por flutuações nas tarifas de eletricidade.