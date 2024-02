Apple: adoção do iOS 17 tem sido mais lenta do que a do iOS 16… para já!

A cada nova versão do IOS, os utilizadores ficam com mais e melhores funcionalidades e um equipamento mais completo. As novidades nas versões seguintes não são já de efeito WOW e motivam menos à atualização imediata. Apesar da segurança ser sempre um incentivo à atualização, há sempre quem demore mais. E atualmente o iOS 17 está a despertar menos interesse do que despertou nesta altura, em 2023, o iOS 16. Por que será?

iOS 17 com pouca força?

A Apple divulgou detalhes sobre a adoção do iOS 17 pela primeira vez. Notavelmente, estes números mostram que a adoção do iOS 17 está a ficar atrás do iOS 17. Aqui está uma análise da adoção do iOS 17 até agora, de acordo com a Apple.

Estes números são medidos por dispositivos que foram transacionados na App Store em 4 de fevereiro de 2024. A Apple publica estes dados através do site para programadores, e a atualização de hoje foi detetada pela primeira.

Dos iPhones lançados nos últimos quatro anos:

iOS 17: 76%

iOS 16: 20%

Mais antigos: 4%

De todos os iPhones:

iOS 17: 66%

iOS 16: 23%

Anterior: 11%

Dos iPads lançados nos últimos quatro anos:

iPadOS 17: 61%

iPadOS 16: 29%

Anterior: 10%

De todos os iPads:

iPadOS 17: 53%

iPadOS 16: 29%

Anteriormente: 18%

Como é que isto se compara com o iOS 16?

Com base nos dados da Apple, a adoção do iOS 17 está a avançar a um ritmo muito mais lento do que o iOS 16. Nesta altura, em fevereiro de 2023, o iOS 16 estava instalado em 81% dos iPhones modernos e 72% de todos os iPhones.

Por outro lado, a adoção do iPadOS 17 está a ultrapassar o iPadOS 16. Nesta altura, em fevereiro de 2023, o iPadOS 16 estava instalado em 53% dos iPads modernos e em 50% de todos os iPads.