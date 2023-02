TikTok poderá permitir que os utilizadores reiniciem o feed For You

O feed do TikTok inspirou outras redes sociais por ser altamente personalizado e por apresentar o que cada utilizador quer ver. Aparentemente, a plataforma de entretenimento está a pensar na possibilidade de reiniciar essa personalização…

Quando um utilizador cria a sua conta no TikTok, a página "Para Você" (For You) não é, efetivamente, adaptada a si. Afinal, é um membro novo e o algoritmo ainda não o conhece a ponto de apresentar os conteúdos certos. Essa individualização vai acontecendo com o tempo de utilização, à medida que o sistema vai percebendo aquilo que nos cativa mais.

Embora seja uma estratégia que vicia os utilizadores e que, pelo que vamos sabendo, resulta, a verdade é que um feed obsoleto pode tornar o TikTok aborrecido, por entregar conteúdos demasiado parecidos e sobre os mesmos temas.

Consciente disto, o TikTok está a testar uma nova funcionalidade que vai permitir que os utilizadores reponham, ou reiniciem, o seu feed For You.

Estamos sempre a trabalhar em formas de capacitar a nossa comunidade para moldar a sua experiência TikTok. Estamos a testar uma funcionalidade que permite às pessoas atualizar o seu For You, se o conteúdo já não lhes parecer relevante ou divertido.

Revelou o porta-voz do TikTok, numa declaração, acrescentando que a funcionalidade será lançada, nos próximos dias, para um número reduzido de utilizadores.

