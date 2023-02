Apple e Google pressionadas para banir TikTok das suas lojas de apps

O TikTok é um dos maiores sucessos das aplicações móveis de sempre. Há vários anos que mantém a posição de app mais instaladas tanto no Android quanto no iOS, mas o facto de ser uma app vinda da China tem levantado muitas questões ao nível da segurança.

Agora, através de uma carta, a Apple e a Google receberam um pedido para banir o TikTok das suas lojas de apps.

O TikTok, desde que começou a ganhar popularidade, que tem feito soar vários alarmes. Primeiro, muito conteúdo partilhado já levou a vários acidentes com jovens que tentam seguir as tendências e os desafios virais. Além de várias consequências psicológicas nefastas, alguns desafios acabaram mesmo em morte dos utilizadores.

Mas há também algo para o qual as autoridades norte-americanas têm vindo a chamar à atenção: a segurança nacional.

Numa carta dirigida aos CEO das empresas Google e Apple, Sundar Pichai e Tim Cook, Michael Bennet, Senador do Colorado, pede a estas empresas que retirem o TikTok das suas lojas de aplicações.

Segundo foi partilhado, na carta, o senador diz que "o TikTok, na sua forma atual, é uma ameaça inaceitável à segurança nacional dos Estados Unidos". Nesta carta foram repetidos muitos dos mesmo argumentos que outros legisladores já levantaram, no sentido de proibir a utilização da app.

Por exemplo, é levantada a ideia da possibilidade de que a empresa-mãe da TikTok, ByteDance, possa ser obrigada a "usar a sua influência para promover os interesses do governo chinês", através da app. "Como a maioria das plataformas de redes sociais, o TikTok recolhe inúmeros dados dos seus utilizadores, incluindo os rostos e a voz". Além disso, refere ainda que "ao contrário da maioria das plataformas de redes sociais, o TikTok representa uma preocupação única porque a lei chinesa obriga a ByteDance a apoiar, auxiliar e cooperar com o trabalho de inteligência do estado".

O TikTok, no entatanto, continua a negar que tais cenários possam ocorrer e tenta minimizar a sua ligação com a China. Um porta-voz da empresa, veio dizer já em resposta que, "infelizmente, a carta do senador Bennet baseia-se quase exclusivamente em relatórios falaciosos sobre o TikTok.

Refere ainda que são ignorados os investimentos consideráveis feitos através do Projeto Texas – um plano negociado com os principais especialistas em segurança nacional dos EUA – para fornecer garantias adicionais à comunidade sobre a segurança dos seus dados e a integridade da plataforma TikTok.

Tanto a Apple quanto a Google ainda não se pronunciaram sobre este pedido.