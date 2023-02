O Galileo, o sistema de posicionamento criado pela União Europeia, recebeu recentemente o título do GPS disponível com maior precisão. Este está acessível a todos os utilizadores, mas depende sempre do dispositivo e até do sistema que lhe vai aceder.

Com tanto smartphone e smartwatch disponível, é natural que muitos se questionem sobre o suporte do Galileo. Na verdade, é muito simples saber que dispositivos têm já suporte e hoje explicamos como podem confirmar se o seu smartphone ou smartwatch suporta ligação a este sistema de GPS.

O Galileo tem estado na ribalta nos últimos dias. Este sistema foi classificado como tendo uma precisão única e que pode chegar aos 20 cm. Claro que para atingir este grau de precisão precisa de vários fatores, mas garante que um valor muito interessante.

Galileo é suportado pelo smartphone ou smartwatch?

Com vários anos já a funcionar, é simples saber que dispositivos, seja um smartphone ou um smartwatch, são suportados. A página useGALILEO.eu traz-lhe toda a informação, permitindo filtrar e tornar mais simples a sua utilização.

Em primeiro lugar, precisam escolher que tipo de dispositivo querem procurar. A página está dividida em várias categorias, com o smartwatch e o smartphone a serem duas das opções. Basta escolher e depois procurar ou simplesmente escrever o nome do fabricante ou o modelo.

Use uma app para medir a precisão do GPS no seu equipamento

Os utilizadores que preferirem, podem depois validar a receção dos diferentes satélites da constelação Galileo. Com recurso à app GPS Test, por exemplo, podem escolher o que querem visualizar e até medir a precisão deste sistema no smartphone ou no smartwatch.

A Play Store está completa com muitas outras propostas, mas isso pode ser também encontrado na App Store, com proposta com o GNSS View. Basta procurar nestas lojas de apps e certamente que vão encontrar uma proposta interessante e útil.

O suporte para o Galileo não é obrigatório num smartphone ou smartwatch, mas certamente que fará toda a diferença. A sua precisão, que pode descer aos 20 cm, é uma vantagem e ainda assim estão a usar tecnologia criada na União Europeia.