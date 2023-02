AMD espera que o início de 2023 seja muito mau para as vendas de CPUs e GPUs

O mercado de hardware sempre teve os seus clássicos altos e baixos, no entanto desde a pandemia esse cenário tem sido mais instável e atípico. Deparamo-nos, durante o confinamento, com uma procura muito superior à oferta, mas a situação atualmente está já diferente, tendo algumas marcas decidido mesmo cortar na produção de alguns equipamentos.

E segundo as últimas informações, a AMD espera que este início de 2023 seja muito mau para as vendas de CPUs e GPUs, estando assim já a precaver cenários futuros menos positivos.

AMD prevê más vendas de GPUs e CPUs nos primeiros meses de 2023

A AMD dispensa apresentações e é uma das mais importantes empresas no setor dos processadores e das placas gráficas. E embora seja uma marca poderosa, também tem fases menos boas, como qualquer outra.

Desta forma, durante uma reunião com os investidores e analistas, a CEO Lisa Su admitiu ter restringido o fornecimento de chips durante dois trimestres consecutivos, o que contribuiu para o preço alto dos CPUs e GPUs. Segundo a executiva, a AMD tem tido alguma cautela na relação entre a oferta e a procura, afirmando ainda que as vendas de hardware devem ser más neste início de 2023.

Lisa Su diz mesmo que o primeiro trimestre de 2023 será "o pior para o nosso mercado de PCs" e acredita que o crescimento apenas acontecerá a partir do segundo trimestre deste ano. Nestes primeiros três meses, a CEO estima que as vendas se situem no "fundo do poço", uma vez que o mercado perdeu força durante o ano passado.

Confira no texto seguinte o que disse a dona da AMD:

Acreditamos que o primeiro trimestre será o pior para o nosso mercado de PCs - para o nosso segmento de PCs, e depois vamos ver um crescimento a partir do segundo trimestre, com uma segunda metade ainda maior. Em termos de envios, eu quero dizer, acredito numa performance abaixo no terceiro trimestre e no quarto trimestre [de 2022]. Durante o primeiro trimestre [de 2023] também iremos ter resultados abaixo do esperado em 'menor grau'. Depois iremos retomar a um cenário mais normal. Agora, quero deixar uma nota: a primeira metade [do ano] é também normalmente uma metade mais fraca de qualquer forma.

Mas estes receios não acontecem devido a poucos ganhos, até porque a empresa apresentou uma receita anual recorde de 23,6 mil milhões de dólares. Contudo, no último trimestre de 2022, a receita respeitante ao segmento de PCs teve uma estrondosa queda de 51%. Já a referente aos data centers aumentou 42%. E neste último campo, a AMD deve ter cautela, pois a Intel parece estar a apostar tudo no setor de hardware profissional para servidores.