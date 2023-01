Intel vai ter um CPU de 528 núcleos para superar a AMD nos servidores

A indústria dos processadores é liderada pela Intel, que anda no mercado há mais tempo, e também pela AMD. A empresa de Lisa Su tem apostado bastante no segmento dos CPUs domésticos, mas ao nível dos servidores tem contribuido com poderosos equipamentos.

No entanto, de acordo com as últimas informações, a Intel está a preparar-se para criar um mega CPU de 528 núcleos para superar os chips profissionais da rival AMD.

Intel está a preparar CPUs com até 528 núcleos para servidores

A Intel já anda neste mundo há praticamente 55 anos e sempre foi vista como uma das maiores empresas do setor, sendo também a marca escolhida ainda pela grande parte dos utilizadores. No entanto, a AMD tem ganho terreno importante e, tanto no segmento doméstico como ao nível dos servidores, a fabricante de Lisa Su tem conseguido lançar equipamentos bastante poderosos que lhe permitem aumentar a sua participação no mercado.

Contudo, a marca de Pat Gelsinger está a preparar a chegada dos novos processadores profissionais Xeon e as expetativas já estão bastante altas. Assim, a Intel pretende superar a AMD em setores importantes num curto espaço de tempo, nomeadamente através do seu modelo de processador de 528 núcleos.

Os atuais processadores da Intel contam com 56 núcleos, portanto estamos a falar de um aumento significativo para 528 núcleos, o que foi possível também com a evolução da litografia e da arquitetura da marca.

O CPU em concreto pertence à linha Intel Sierra Forest, que é focado nos núcleos de alta eficiência energética. Esta arquitetura foca-se na eficiência e uma computação ultraeficiente, tudo numa alta densidade de núcleos. A sua chegada ao mercado está prevista para o próximo ano de 2024. Para além deste modelo, a líder dos processadores domésticos tem ainda na manga outras variantes, nomedamente a linha Granite Rapids.

A concorrência é sempre um bom conceito, especialmente para os consumidores, uma vez que melhores e mais ambiciosas ofertas também dinamizam o mercado e contribuem para máquinas mais poderosas.