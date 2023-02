Pode parecer até algo esquizofrénico, mas em Portugal as notícias são: "palco que custa 5 milhões", "indemnização da CEO da TAP de 3 milhões", "Enzo sai por 120 milhões", "BPI lucra 322 milhões"... milhões, milhões... tudo em grande por cá pelo país. Do ponto de vista de um extraterrestre... depois fica estranho com tantos milhões a circular no país, o povo fazer greve por tostões. Não é uma cena paranoic'obsessiva? Agora vamos ao humor.

Hoje trazemos muito humor, afinal estamos a falar em milhões. Se não derem com os vossos milhões, façam como diz na imagem, peçam ao pessoal da loja "uma mão". Bom fim de semana.



Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. E porque hoje é sexta v784 [25MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

Diz a sogra ao genro:

- Sabe, hoje fui ao jardim zoológico e deixaram-me entrar sem pagar! Estranho, não é?

Responde o genro:

- Não, não é nada estranho… Estranho é terem-na deixado sair!

Diz o Pedrinho:

- Ó pai, neste domingo, vamos ao jardim zoológico ver as feras, está bem?

O pai:

- Ó filho, não é preciso! Nesse dia, vem cá a casa a tua avó materna.

O guarda prisional diz para um recente recluso da prisão:

- Tens na ala das visitas a tua sogra para te ver.

Diz o tipo:

- Olhe, senhor guarda, diga-lhe que, neste momento, eu não estou, saí.

Diz o médico:

- Meu caro senhor, tenho de observar a sua sogra aos Raios X.

Responde o tipo:

- Olhe, senhor doutor, não vale a pena!Se é para ver o que ela lá tem dentro, não há ninguém melhor do que eu para lho dizer. É que conheço-a muito bem por dentro e… por fora!

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel

Vídeos

Incrível interpretação de 'The Sound of Silence'.

Piloto da Air Europa em pleno vosso agradece aos pais que fazem 1.º voo com ele

Esta atuação não estava nos planos

A lontra salta para o barco para salvar a pele... a orca não ganhou!

Os carros abandonados da zona de exclusão de Fukushima

Puto ganha 10 mil dólares com estes incríveis cestos

Sabia que o cão mais velho do mundo, recordista do Guinness, é de Portugal?

Herói sem capa trepou prédio para salvar família de casa em chamas em Sevilha

Loucura!!!!

Casamento interrompido porque o noivo ia casar com duas... e foi descoberto

É de chorar a rir...

Mete o carro na garagem caray.... deixa lá as escadas... siga!!!

Um carrossel muito original

Alguém vai ali meter a mão nesse buraco?

A moda de Paris está literalmente de pernas para o ar

Gravado em vídeo tem outro encanto

Quem sabe nunca desaprende... nem à lei da bala!

Cum caneco... é até perder a paciência e levar na tromba!!!

Conor McGregor foi atropelado quando andava de bicicleta

Quem diz que is não sobre? Ai não sobe!!!

