Novo anime da Netflix está a revoltar artistas por ter sido criado por IA

A Netflix Japão lançou o trailer de um novo anime e a Internet já lhe está a cair em cima. Afinal, a animação japonesa não foi desenvolvida por artistas, mas antes por um sistema de Inteligência Artificial (IA).

Estarão os criativos a perder terreno?

Tecnologias como robôs e sistemas de IA são ótimas soluções para o desempenho de tarefas que os seres humanos dispensam fazer ou não têm capacidade para desempenhar. No entanto, a sua usabilidade parece estar a ir mais além e a revoltar aqueles que não querem ver o seu trabalho executado por outros.

Exemplo disso é a nova produção da Netflix Japão, The Dog & The Boy, que foi ilustrada por uma empresa que gera arte através de um sistema de IA. A plataforma descreve-o como “experimental” e revela que a sua criação surge, no sentido de “ajudar a indústria do anime, que tem escassez de mão-de-obra”.

O comunicado atribui o mérito do anime à Netflix Anime Creators Base, criada com o objetivo de reforçar a produção de anime para a Netflix, utilizando ferramentas e métodos inovadores. Além desta, esteve também envolvido o WIT Studio.

Internet e artistas revoltados com cartada da Netflix

Aparentemente, a Internet não recebeu o novo anime de braços abertos. Afinal, há muitos utilizadores revoltados com aquilo a que chamam de “jogada” para evitar artistas reais. Estes que, contrariamente ao que a empresa alega, não estão escassos.

Além disso, e embora o resultado seja de qualidade, há também utilizadores a considerar a decisão de criar um anime com IA antiética.

