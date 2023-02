A escolha correta de um conversor de PDF ou, mesmo, considerar a compra de um software conversor de PDF é difícil. Para o utilizador comum a compra está fora de questão, uma vez que não é algo que utilize de forma intensiva no formato PDF.

Este pensamento é bastante comum pois requer o pagamento de um valor por algo que raramente utiliza. Logo, existem várias opções gratuitas e, simultaneamente, fiável a converter ficheiros PDF para outros formatos ou vice-versa: o PDFgear encaixa que nem uma luva.

PDFgear, o que é? É esta a escolha correta de um conversor de PDF?

Em primeiro, este conversor de PDF está na principal linha da frente, como um dos melhores programas para converter ficheiros PDF para outro formato informático e vice-versa.

Sem dúvida, este software é adequado para a maioria das empresas e instituições, uma vez que esta aplicação web funciona bem para a troca de informação dentro da organização e com outras partes.

Não obstante, a melhor parte do PDFgear é que consegue oferecer a conversão e leitura de numerosos formatos tais como:

Word,

Excel,

PowerPoint,

JPEG,

etc.,

Deixando para trás todos os outros programas concorrentes que se concentram apenas num único formato de ficheiro.

Principalmente, a conversão de ficheiros em formato PDF torna-os mais seguros, contudo, quando se trata de editar estes ficheiros, eles precisam de ser convertidos para outros formatos para facilitar a edição.

Sem margem para dúvidas, há muitos mais benefícios que se obtêm e que tornam esta aplicação web útil.

Vejamos abaixo alguns dos mais fortes exemplos das capacidades deste software que se pode tornar n escolha correta enquanto conversor de PDF:

Conversão de PDF para Word

A conversão de PDF para outros formatos digitais pode ser algo frustrante, essencialmente devido aos problemas de compatibilidade para lidar com os formatos de ficheiro convertidos.

Apesar de ser fácil, para alguns utilizadores pode ser mais confuso converter PDFs para um formato correto, uma vez que alguns processadores de texto não suportam certos formatos de ficheiro, enquanto outros trabalham facilmente com eles.

Assim, o PDFgear minimiza este problema ao gerar o ficheiro Word mais compatível a partir de um ficheiro PDF.

Converter de Word para PDF

Trabalhar com ficheiros Word é uma tarefa muito comum em milhões de utilizadores por todo o mundo. Contudo, por algum motivo, o utilizador pode encontrar-se numa situação difícil para converter um ficheiro Word num formato PDF.

Tornou-se domínio público o fcto de o formato PDF permitir partilhar um documento em segurança sem qualquer risco de alteração de conteúdo por alguém.

Há muitas opções de conversão disponíveis na Internet para download ou mesmo de serviços online, no entanto, o PDFgear é uma aplicação web de confiança e eficiente que permite uma conversão mais lúdica de um documento Word para um ficheiro PDF com apenas alguns cliques.

Converta de PDF para Excel

Se tiver um ficheiro PDF com muitas tabelas e quiser editá-lo ou exportá-lo como um formato de ficheiro Excel, então o PDFgear é a ferramenta perfeita. Neste caso, é possível aproveitar ao máximo, pois permite uma edição fácil das tabelas nos nossos documentos PDF em ficheiros XLSX.

A aplicação web permite converter os documentos Excel editados para PDF com o seu conversor de Excel para PDF.

Conversor de imagem para PDF

Quando se trata de uma tarefa fácil como a conversão de imagens (em especial JPG, PNG, JPEG, HEIC) para PDF, a maioria dos utilizadores opta por um conversor mais fácil e rápido que possa satisfazer as suas necessidades e, preferencialmente, gartuito.

Sem dúvida, esta é a melhor parte do PDFgear. Esta aplicação web cobre vários formatos de ficheiros de imagem que podem ser convertidos em PDF e vice-versa sem qualquer custo. Tudo o que é necessário é uma ligação à Internet e de um navegador web.

Converter de imagem para imagem: PNG para PDF

Parece que o PDFgear responde a todas as questões ou necessidades. Logo, também podemos converter o formato PNG em PDF e com bastante rapidez.

Em segundo, é possível escolher a qualidade da imagem, que permanece intacta e com uma resolução perfeita. É uma aplicação web muito intuitiva e eficiente que converte, sem esforço, os nossos ficheiros em qualquer altura e em qualquer lugar.

Converter uma imagem JPG para PDF

Não poderia falta a conversão oposta, ou seja, um serviço vice-versa. Assim, a interface criativa e de fácil utilização do software ajuda-nos a converter imagens JPEG para formatos PDF.

Esta pode ser, uma das características que o torna num dos melhores conversores de pdf.

Converta até o formato Heic para PDF

Importante esclarecer que o PDfgear, de acordo com os seus programadores, NUNCA GUARDA, os dados de ninguém. Neste caso, essa informação deixa-nos à vontade para converter as nossas imagens Heic para o formato PDF.

No serviço, vamos encontrar alguns passos, fáceis, para alterar a imagem Heic para o formato PDF.

OCR

O programa de conversão de PDFs offline com sistema de OCR incorporado no programa PDFgear consegue lidar com PDFs baseados em imagens ou digitalizados para extrair dados de texto com facilidade e realizar ficheiros editáveis.

A utilização de software de OCR é múltipla, sendo a principal delas a quantidade de tempo que nos permite poupar a longo prazo. Em vez de ter de reescrever um documento inteiro para ter uma cópia digital e editável do mesmo.

Conclusão:

Em resumo, o PDFgear faz tudo aquilo a que se propõe, tornando-se por isso muito poderoso.

Na verdade, este conversor de PDF é muito simples na sua interface o que o torna muito fácil de operar na mão de qualquer utilizador. O processp de conversão foi simplificado e optimizado ao máximo.

Por último, para além da excelente qualidade final dos ficheiros convertidos, todo o processo e qualquer processo que no software passa é rápido e fácil. Assim, estamos em condições de afirmar que o PDFgear é uma opção fantástica para quem procura um conversor de pdf.