NOS é eleita Produto do Ano em 5 categorias! Saiba quais…

A NOS recebeu recentemente a distinção em cinco categorias no âmbito da 19ª edição do “Produto do Ano”. A operadora conquistou a distinção na totalidade das categorias a que se candidatou, com pontuações robustas alcançadas nos critérios “Inovação”, “Atratividade” e “Intenção de Compra”.

Conheça os resultados alcançados pela operadora.

A oferta da NOS destacou-se como “Produto do Ano” nas categorias: Serviços de Internet, com o Navegação Segura, Experiência de Televisão, com a UMA TV NOS, Apps TV, com a App NOS TV, Extensores de Sinal, com o NOS Wi-Fi Total e também na categoria Serviços de Segurança, com o Alarme Inteligente NOS | Securitas.

5 categorias onde a NOS foi eleita

#1 - Navegação Segura (Categoria Serviços de Internet)

Em 2022, a NOS lançou o serviço Navegação Segura que protege contra ciberataques durante a navegação na internet, sem que seja necessária a instalação de qualquer software ou aplicação.

Desenvolvido em parceria com a Cisco, o Navegação Segura é o primeiro serviço no mercado a proteger a rede fixa e a rede móvel, garantido uma navegação em segurança dentro e fora de casa, e em qualquer browser.

#2 - UMA TV NOS (Categoria Experiência de televisão)

Lançada em 2016, a UMA nasceu como resposta ao desafio de inovação da NOS e assumiu-se como a primeira televisão pessoal do mercado, garantindo a melhor experiência de televisão através da interface simples e intuitiva, qualidade de imagem 4K HDR, aplicações de entretenimento e personalização da experiência.

A UMA é a televisão que vai com o cliente para todo o lado – dentro e fora de casa. A experiência UMA estende-se para lá da televisão, sendo comum e transparente a todos os ecrãs (smartphone, tablet e PC) com a aplicação NOS TV e oferece ao cliente todos os detalhes da melhor imagem em 4K HDR. Integra ainda funcionalidades como a gravação automática, gravação de conteúdo na cloud, a subscrição de conteúdos na TV e controlo parental.

#3 - App NOS TV (Categoria App TV)

Concebida e desenvolvida de raiz pela NOS Inovação, a App NOS TV continua a evoluir e a melhorar cada vez mais a sua experiência de TV. A App NOS TV permite ver mais de 100 canais de TV em direto, a que se somam as gravações (manuais e automáticas), o Videoclube e o serviço de streaming NOS Play em qualquer lugar.

Disponível dentro e fora de casa através de um smartphone, PC, ou tablet, também pode ser utilizada através de Smart TV Android TV assim como em set-top boxes Android TV ou Apple TV. Com mais de 2 milhões de downloads (em Android e iOS) desde o seu lançamento, a App NOS TV destaca-se pelo sua interface moderno e fluido, navegação rápida e intuitiva que permite encontrar facilmente aquilo que mais gostamos e queremos ver. A App NOS TV suporta HD assim como canais em Full HD e filmes 4K no Videoclube.

#4 - NOS WI-FI Total (Categoria Extensores de Sinal)

A solução NOS Wi-Fi Total foi concebida para entregar a melhor internet em todas as divisões da casa, sendo a primeira do mercado a garantir que o cliente tem uma solução Wi-Fi totalmente adequada à sua casa e utilização da internet, com tudo incluído: diagnóstico, instalação, apoio técnico 24/7 e monitorização remota permanente de qualidade.

Esta é uma solução simples e completa que assegura a instalação, avaliação e certificação por técnicos especializados. Graças a uma App 100% desenvolvida pela oeperadora, os técnicos conseguem fazer uma avaliação minuciosa do Wi-Fi em toda a casa, analisando as características e configuração da mesma, de forma a determinar o número de equipamentos necessários, bem como os locais ideais para a sua instalação e, assim, garantir uma solução totalmente adequada à sua utilização.

Graças aos Super Extenders, extensores Wi-Fi inteligentes, que trabalham em conjunto para criar uma rede forte, a solução permite ter cobertura total da casa, velocidades até 500 Mbps e maior estabilidade quando estão vários equipamentos ligados.

#5 - Alarme inteligente NOS | Securitas (Categoria Serviços de Segurança)

Em 2022 a operadora entrou no mercado da segurança, lançando o Alarme Inteligente NOS | Securitas, a mais inovadora solução para casas e pequenas empresas, disponível para todos os portugueses, independentemente do operador de comunicações e sem quaisquer custos iniciais de compra de equipamentos.