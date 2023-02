Chegou o OnePlus 11… um smartphone topo de gama a partir de 849 €

A OnePlus prometeu e cumpriu. Hoje foi dia de lançamento oficial do seu smartphone de topo, o OnePlus 11 5G. As câmaras com tecnologia Hasselblad, o SoC é um Snapdragon 8 Gen 2 de alto desempenho, o ecrã Super Fluid AMOLED de 120Hz... São apenas alguns dos argumentos desta nova máquina, mas há mais!

A OnePlus apresentou, como prometido, o seu novo topo de gama que, segundo o descrito, tem todos os argumentos para ser um dos smartphones do ano. Está disponível com 8 GB de RAM + 128 GB de armazenamento e com 16 GB + 256 GB, por 849 € e 919 €, respetivamente. O que faz dele uma opção ligeiramente mais barata que alguma da melhor concorrência.

O processador que integra o OnePlus 11 é o Snapdragon 8 Gen 2, pelo que o bom desempenho está garantido. O ecrã apresenta especificações que também prometem grande qualidade. Tem uma dimensão de 6.7" com resolução de 3216 x 1440 píxeis (QHD+) e uma taxa de atualização dinâmica que vai desde 1 aos 120Hz. O ecrã tem tecnologia Super Fluid AMOLED e uma taxa de resposta ao toque que vai até aos 1000Hz.

A bateria tem capacidade de 5000 mAh, com duas células e carrega a 100W com tecnologia SUPERVOOC. Destaca-se a vibração com motor háptico, tem e-SIM, Wi-Fi 7 (WiFi 802.1 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.3 e NFC. Para reprodução de áudio oferece altifalantes em Stereo, Dolby Atmos e cancelamento de ruído.

Das câmaras do OnePlus 11 espera-se uma grande evolução face ao modelo do ano passado. Uma vez mais há parceria com a Hasselblad no desenvolvimento do software. A câmara principal tem 50 MP, estabilizador ótico de imagem e uma abertura de f/1.8. A câmara ultra grande angular é de 48 MP e a Telephoto de 32 MP. A câmara frontal tem 16 MP.

A OnePlus apresentou também os OnePlus Buds Pro 2 disponíveis por 179 €, e o seu tablet OnePlus Pad que ainda não entrou em pré-venda.