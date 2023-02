Ter hoje um smartwatch com funcionalidades avançadas de monitorização pode ser bastante acessível. A marca DTNO.1 lançou no final do ano passado o modelo DT8 Ultra que, num olhar de relance, nos remete para a versão Ultra do Apple Watch... mas muito mais barato. Será que supera as expectativas?

O smartwatch é hoje um gadget indicado para a prática de desporto, mas não só. Serve, essencialmente, como uma extensão do smartphone, minimizando as vezes que se liga o ecrã só para ver notificações.

Mas é claro que as suas potencialidades de monitorização da atividade física, monitorização do sono e alertas de sedentarismo, dão dados importantes ao utilizador.

O DTNO.1 DT8 Ultra tem um fator extra, onde surge com uma imagem muito próxima do que é o Apple Watch Ultra, com a sua coroa, o botão à direita e o botão laranja à esquerda, numa moldura retangular. A bracelete canelada também surge como uma inspiração. Mas neste caso com um preço que não chega a 30 €.

Dentro da Caixa

O DTNO.1 DT8 Ultra vem numa caixa bastante compacta e faz-se acompanhar simplesmente pela base de carregamento wireless e pelo manual de instruções rápidas. Está disponível nas cores preto, laranja e cinza, sendo o laranja a cor escolhida para esta análise.

A caixa traz também a indicação da app necessária para sincronizar o smartphone com o smartwatch, a Wear Pro.

Construção e design do smartwatch

O tópico design já foi abordado ao compará-lo à concorrência. Mas há mais além disso. Estamos perante um relógio com acabamentos de qualidade. A borracha da bracelete é bastante macia e confortável, ainda que o encaixe no pulso não seja muito simples.

A estrutura do ecrã é em metal, com um acabamento surpreendente para a gama onde se insere. Do lado direito existe uma coroa com botão, com funcionalidades tanto ao rodar, quanto ao tocar. Abaixo há o botão de acesso às últimas aplicações utilizadas, onde com um toque longo é possível desligar o relógio ou fazer uma chamada de SOS.

O botão laranja à esquerda permite um acesso direto à lista de atividades físicas, para iniciar os treinos. Acima deste botão existe um altifalante e também tem um microfone para efetuar chamadas.

O ecrã tátil tem 2,0" e uma resolução de 420 x 485 píxeis. Na parte de baixo, junto ao pulso, existe a tecnologia magnética para carregamento e os sensores de monitorização do corpo. Existem também duas pequenas saliências para ajudar a remover a bracelete.

Funcionalidades do DTNO.1 DT8 Ultra

O DTNO.1 DT8 Ultra oferece, além da monitorização das atividades físicas, a possibilidade de medir a temperatura corporal, fazer uma análise dos batimentos cardíacos (com ECG) e os níveis de oxigénio no sangue. Com o relógio é também possível fazer monitorização do sono e contar passos.

De notar que, comparando com um modelo que uso diariamente da Huawei, apenas os valores da temperatura corporal não se aproximam. No caso da monitorização do sono, os períodos de adormecer e acordar coincidem, contudo, ao analisar os períodos de sono profundo, sono leve ou REM, a informação entre eles já não é consistente.

A ligação ao telefone é feita via app Wear Pro, disponível para Android e iOS. Todos os dados recolhidos pelo relógio são processados na app. Permite também alterar os mostradores e gerir as notificações que chegam ao relógio.

Sendo que disponibiliza microfone e altifalante, é perfeito para atender chamadas em alta voz, com uma qualidade que faz inveja a modelos mais caros.

Existem ainda disponíveis pequenos jogos, ideais para entreter os mais novos.

Autonomia

O relógio tem uma bateria de 208 mAh que carrega na totalidade em cerca de 2 horas. Em termos de autonomia, é possível chegar aos 4 dias sem grandes restrições de utilização.

Contudo, há que ter em conta que o relógio não tem tecnologia AMOLED, pelo que, no modo de ecrã ligado, o consumo aumenta e pode significar menos um dia de autonomia, pelo que deverá ter em conta a configuração do ecrã para não prejudicar a autonomia.

Veredicto

Considerando o preço do produto, sinceramente, tinha as expectativas em baixo. No entanto, existem vários pormenores que surpreendem muito pela positiva.

Em primeiro lugar, o relógio tem uma construção de grande qualidade e, para quem liga às aparências, é extremamente semelhante a um dos relógios mais caros e populares do mercado. Para extensão do smartphone, na receção de notificações e para fazer chamadas, é também uma opção de grande qualidade.

No que respeita à monitorização das atividades físicas, a precisão dos sensores não parece ser a melhor, quando comparada com o modelo que já uso diariamente, que também já não é dos que mais precisão oferece. No entanto, para registar os tempos de atividade considero uma excelente opção.

O smartwatch DTNO.1 DT8 Ultra está disponível nas cores laranja, cinza e preto, a partir de 25,19€, com IVA incluído e portes gratuitos, utilizando o código de desconto exclusivo pplware5dis.

DTNO.1 DT8 Ultra

O Pplware agradece a DTNO.1 pela cedência do smartwatch DTNO.1 DT8 Ultra para análise.