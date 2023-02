Jogos grátis no Playstation Plus para Fevereiro de 2023

Já são conhecidos e já estão disponíveis as próximas aquisições do catálogo do Playstation Plus.

Venham ver quais os jogos que podem começar a descarregar sem custos acrescidos, desde que sejam membros ativos do serviço.

O mês de Fevereiro já chegou e com ele também chegaram novos jogos ao catálogo do Playstation Plus. Os novos jogos, já estão disponíveis para download na PlayStation Store e ficarão até ao próximo dia 6 de março de 2023.

OlliOlli World

OlliOlli World, disponível para os jogadores da PlayStation 4 e PlayStation 5, é um novo e destemido jogo de plataformas de ação cheio de personalidade e pranchas de skate. Neste titulo da Roll7 Entertainment, os jogadores terão a oportunidade de aceitar missões e desafios enquanto atravessam um mundo estranho e curioso, onde irão fazer novos amigos.

Experimentar toda a acessibilidade, profundidade e liberdade da jogabilidade será uma verdadeira aventura neste que é o terceiro título da aclamada série OlliOlli da Roll7, um estúdio independente que já venceu vários prémios, incluindo um BAFTA.

Mafia: Definitive Edition

A Definitive Edition de Mafia, dará aos jogadores a oportunidade de participarem num autêntico filme de máfia, e viverem a vida de um gangster no decorrer da época da Lei Seca, assim como de subirem na hierarquia da máfia. Do jogo faz parte a Lost Heaven, IL, uma cidade recriada à imagem de uma metrópole dos anos 1930, com arquitetura, carros e cultura para ver, ouvir e interagir.

É um clássico recriado com toda a fidelidade e expansão da história, da jogabilidade e da banda sonora. A Definitive Edition de Mafia permite aos jogadores desbloquearem o fato e o táxi de Tommy nas Definitive Editions do Mafia II e do Mafia III.

Evil Dead: The Game

Já em Evil Dead: The Game, que também está disponível para os jogadores da PlayStation 4 e PlayStation 5, estes poderão encarnar Ash Williams ou os amigos dele da icónica franquia Evil Dead.

Neste mundo recheado de cooperação e ação multijogador terão ainda a oportunidade de controlarem uma equipa de quatro sobreviventes, explorando, produzindo e, entre outras coisas, dominando os seus medos, encontrando itens-chave para fechar a passagem entre os mundos.

E ainda...

Este mês há mais uma novidade e todos os jogadores com uma subscrição ativa do PlayStation Plus, independentemente do seu nível de subscrição, poderão descarregar, sem custos adicionais, Destiny 2: Beyond Light, que inclui acesso à Pulse Rifle exótica No Time To Explain e respetivo catalisador. Aqui, a fronteira gelada da Europa tem vários segredos perdidos, incluindo o sinistro poder negro de Stasis.