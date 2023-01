TikTok confirma que os seus funcionários podem decidir o que é viral

O TikTok tornou-se num caso de sucesso um pouco por todo o mundo. A rede social em janeiro deste ano contabilizou mais de mil milhões de utilizadores. Como tal, fazer conteúdo viral no TikTok pode não ter a ver só com a qualidade do conteúdo, ou da sorte, ou até do sucesso de quem faz as publicações. Segundo a empresa por trás da rede social, nos EUA, alguns dos seus funcionários têm a capacidade de impulsionar os vídeos de modo a "apresentar celebridades e criadores emergentes à comunidade TikTok".

Portanto, em boa verdade, quem decido o que vai "bater mais ou menos" é o próprio TikTok.

Se quer ser viral no TikTok, tem de ter o botão "quentinho"

O TikTok confirmou à Forbes que alguns dos seus empregados americanos têm a capacidade de impulsionar vídeos de modo a viralizar conteúdo de algumas celebridades e de alguns criadores.

A declaração faz parte de um relatório sobre o secreto botão "Heating" do TikTok, que a Forbes diz poder ser usado para colocar vídeos selecionados nas páginas "Para Você" (For You) dos utilizadores, ajudando a impulsionar as visualizações ao contornar o algoritmo que supostamente impulsiona a experiência TikTok.

Os vídeos "quentes" não vêm com um rótulo para mostrar que foram impulsionados pelo TikTok como os anúncios ou posts patrocinados fazem, de acordo com o relatório. Em vez disso, aparecem como quaisquer outros vídeos que o algoritmo teria selecionado para si.

A notícia não é necessariamente uma surpresa. Há anos que há relatos de que TikTok usou promessas de conteúdo promovido para convencer políticos e empresas a usar a sua plataforma, e as empresas, especialmente na indústria musical, não fizeram segredo de usar a plataforma para promover as suas marcas.

Na terra onde fores ter, faz como vires fazer

O TikTok também está longe de ser a única plataforma de comunicação social a impulsionar vídeos de forma não natural. O Facebook sabia supostamente que mostrava uma contagem de pontos de vista inflacionados e não a corrigiu de imediato para ajudar a atrair anunciantes e empresas de comunicação social para a sua plataforma (acabou por pagar 40 milhões de dólares para resolver um processo judicial sobre a questão).

Embora não seja exatamente o mesmo cenário - os vídeos TikTok parecem, na verdade, obter opiniões genuínas, mesmo que não estejam a tornar-se organicamente virais - o efeito pode ser semelhante; as pessoas acabam por pensar que se sairão melhor no TikTok do que realmente se sairão.

Também significa que a TikTok escolhe quem vende e quem perde: os criadores e marcas podem perder um lugar na página Para Você de alguém para alguém que tenha uma relação mais estreita com a empresa. Segundo a Forbes, tem havido incidentes em que os empregados têm conteúdos quentes que não deveriam ter, promovendo vídeos de amigos, parceiros e mesmo as suas próprias contas.

Os criadores podem também perder o interesse na plataforma se os seus vídeos tiverem um desempenho inferior ao dos que estão a ser impulsionados, uma vez que a falta de transparência do TikTok em torno da "manipulação" torna difícil dizer quais os vídeos que chegaram ao topo organicamente.

O relatório surge quando o TikTok enfrenta uma forte concorrência de plataformas como o YouTube, que recentemente começou a seduzir os criadores ao dar-lhes receitas publicitárias obtidas com o Shorts. Entretanto, o TikTok tem um fundo de criadores seletivo e um modelo de partilha de receita muito limitado, o que poderá dar aos seus concorrentes uma grande vantagem. Na verdade, quem paga mais é que é amigo!