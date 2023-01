Payday 3, o regresso dos grandes assaltos

Os estúdios suecos Overkill Software, encontram-se a trabalhar em Payday 3, o regresso de uma série de jogos bastante bem sucedida.

Uma empolgante série que assenta a sua jogabilidade no planeamento e execução de grandes assaltos, promete mais ação em 2023.

Para os mais distraídos, Payday é uma série de jogos que assenta a sua jogabilidade no planeamento e execução de grandes assaltos.

Lançado inicialmente em 2011, o primeiro jogo Payday obteve uma aceitação razoável pela comunidade. O jogo apresentva uma jogabilidade cooperativa na qual, 4 gansgters engendravam e levavam a cabo assaltos.

Payday 1 vendeu mais de 18 milhões de cópias para PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Com uma comunidade de mais de 8 milhões de membros (quase a população de Portugal) no Steam, Payday 2, que foi melhor recebido pela critica, obteve mais de 40 milhões de cópias vendidas e recebeu mais de 230 updates (gratuitos e pagos) desde o seu lançamento em 2013. Entretanto, Payday 2 para VR encontra.se disponível para possuidores atuais de Payday 2 como um upgrade gratuito tanto no Steam para HTC Vive como Oculus Rift.

Payday 3 é a sequela de Payday 2 e, passados 10 anos, volta a juntar o experiente grupo de larápios, Dallas, Hoxton, Wolf e Chains, que se encontravam a gozar a sua "reforma".

Pois, vão regressar ao ativo e desta feita com um novo destino: Nova Iorque. Casinos, bancos e afins de Nova Iorque preparem-se! Pois Payday 3 está para chegar.

Entretanto, sabe-se que Payday 3 vai apresentar novas tecnologias e ferramentas (mais atuais) ao dispor dos nossos "herois" e que vai decorrer numa cidade de Nova Iorque massiva e repleta de vida e atividade.

Payday 3 encontra-se em desenvolvimento com recurso ao Unreal Engine, o que significa que irá abandonar o uso do Grin Engine dos jogos anteriores da série.

O jogo será lançado para PC e consolas no decorrer do ano de 2023, com "conteúdos adicionais e novas funcionalidades planeadas para lançamento, após a data de lançamento original".