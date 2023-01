Com problemas bem identificados, o Netflix tem procurado melhorar a sua oferta aos utilizadores, quer em termos de preços, quer nas suas apps e no que estas garantem. Tem sido um trabalho intenso, mas que está agora a dar frutos.

A mais recente mudança vem para o iOS e para a app de acesso a este serviço de streaming. O Netflix tem uma app remodelada para o smartphone da Apple e uma interface mais interessante e muito mais simples de usar.

Netflix para iPhone tem uma nova interface

Pode não ser o dispositivo ideal para ver conteúdos multimédia, mas muitos utilizadores usam este dispositivo. A principal justificação está na sua mobilidade e na simplicidade que as interfaces presentes apresentam. O Netflix é um dos exemplos melhores e que mostram esta realidade.

Com melhorias constantes, a app do Netflix dedicada ao iPhone vem agora receber melhorias importantes e que a tornam ainda melhor de usar. Esta está já disponível na mais recente atualização que os utilizadores podem instalar.

Do que foi mostrado no Twitter, estas novidades garantem aos utilizadores uma interface mais simples de usar e principalmente com novos elementos gráficos. Com esta versão, o Netflix traz uma nova forma de promover os seus conteúdos, com uma imagem de fundo preparada para destacar os filmes e as séries favoritas dos utilizadores.

Serviço de streaming tem mais novidades

Esta nova imagem tem a presença de um efeito parallax, o que significa que se mexe consoante o aparelho se movimenta também. Há ainda que contar com novas animações de perfil, que dão ao utilizador uma utilização mais interessante.

Outras novidades presentes nesta atualização garantem que ao clicar na imagem do filme ou série abre a página com todas as informações deste. Antes, ao fazer este passo, trazia a visualização do filme ou série. Na área dos perfis houve mudanças e ao passar de um para outro, a imagem aumenta e volta depois ao tamanho normal.

Todas as novidades estão a chegar a todos os utilizadores do iPhone, com a atualização da app para o sistema da Apple. São mudanças positivas e que todos os que se habituaram a usar este smartphone para aceder ao serviço de streaming vão certamente agradecer.