ChatGPT faz a Google tremer e a empresa já trabalha em respostas

Ainda em Dezembro, tínhamos ouvido dizer que os executivos da Google estavam preocupados e que, apesar de investir fortemente na IA, avançar demasiado depressa para a lançar poderia prejudicar a reputação da empresa. Mas as coisas estão a mudar rapidamente.

Os fundadores da Google Larry Page e Sergey Brin discutiram a sua resposta ao ChatGPT, com planos para lançar mais de 20 produtos de Inteligência Artificial este ano, incluindo uma demonstração do seu próprio chatbot de pesquisa.

O recente lançamento do chatbot de Inteligência Artificial da OpenAI, o ChatGPT, suscitou alarmes na Google. Agora, a empresa tem planos para "demonstrar uma versão do seu motor de pesquisa com características de chatbot este ano" e revelar mais de 20 projetos alimentados por inteligência artificial.

Não há um calendário específico mencionado para o lançamento da demonstração de pesquisa de IA da Google, mas outros projetos visualizados pelo The New York Times estão aparentemente prontos para estrear durante o seu evento anual de I/O em Maio, que já lançou anteriormente funcionalidades como o Duplex e o Google Glass.

A situação é suficientemente grave para que os fundadores da Google Larry Page e Sergey Brin - que continuam a ser os acionistas controladores da empresa mãe da Google, a Alphabet - "tenham oferecido conselhos" aos líderes da empresa, tenham aprovado planos planos, e tenham apresentado ideias enquanto se reuniam com executivos para falar sobre o ChatGPT no mês passado.

Google quer acabar com a desinformação

A Google dará prioridade à "obtenção de factos corretos, garantindo a segurança e a eliminação da desinformação", na esperança de abordar a questão da IA responder às perguntas com confiança e clareza mas, por vezes, com má informação. Entretanto, está também a trabalhar em formas de acelerar os processos de revisão que devem verificar a tecnologia para ver se esta está a funcionar de forma justa e ética.

Os novos produtos da empresa, apresentados por um painel de executivos incluindo Jeff Dean, que dirige o seu departamento de investigação e IA, incluem um "studio" de geração de imagens que "cria e edita imagens", uma aplicação para testar protótipos de produtos, e um conjunto de ferramentas que outras empresas podem utilizar para criar protótipos de IA a partir de uma janela de navegação chamada MakerSuite.

A empresa também está a trabalhar numa ferramenta de geração de código chamada PaLM-Coder 2 que é semelhante ao software GitHub Copilot da Microsoft, e outra que ajuda a construir aplicações para smartphones chamada Colab + Android Studio.

Nos últimos anos, a Google tem sido cuidadosamente investigada quando se trata do lançamento de novos produtos de IA. A empresa viu-se no centro de um debate sobre a ética da inteligência artificial após ter despedido dois investigadores no terreno, Timnit Gebru e Margaret Mitchell. A dupla fez críticas aos modelos de linguagem da IA, notando desafios como a sua propensão para ampliar os preconceitos nos seus dados e apresentar informações falsas como se fossem factos.

Estará a gigante a ficar para trás no que toca a IA?

Embora se pense que a pesquisa de IA da Google seja tão avançada como a de outras empresas tecnológicas, apenas foi testado software com guardrails particularmente restritivos. A aplicação 'AI Test Kitchen' da empresa, por exemplo, oferece acesso a ferramentas de geração de imagem e texto semelhantes às DALL-E e ao ChatGPT da OpenAI. No entanto, a Google restringe fortemente os pedidos que os utilizadores podem fazer a estes sistemas. A empresa já mostrou alguns dos seus próprios produtos de IA de chat-heavy, incluindo uma demonstração não pública em 2021 de um sistema semelhante ao ChatGPT.

Com o lançamento do ChatGPT da OpenAI, no entanto, e os avisos alarmistas sobre o iminente desaparecimento da Google, parece que a empresa está a rever as suas tácticas. No passado, a Google afirmou ter evitado lançar certos produtos de IA devido aos potenciais "danos à reputação". Agora, parece que a reputação que quer evitar é a de estar atrasada em relação aos tempos.

