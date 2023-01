Programador descontente recorreu ao ChatGPT para melhorar a Siri

Para muitos utilizadores, as assistentes virtuais são verdadeiros “life savers”. No entanto, têm as suas limitações. Frustrado especificamente com a Siri, um programador decidiu pegar no cérebro do ChatGPT e desenvolver uma assistente mais inteligente.

Veja o vídeo que Marschalko partilhou através do Reddit!

Embora tenha chegado em 2022, o ChatGPT é, provavelmente, a novidade tecnológica deste ano, esperando-se grandes novidades dele e das empresas que já revelaram intenções de o adotar. Conforme já vimos por aqui, um dos charmes do chatbot são as respostas semelhantes àquelas que um ser humano daria.

O programador Mate Marschalko decidiu juntar a perícia do ChatGPT à voz da Siri, por forma a criar uma assistente virtual mais inteligente e mais conversadora.

Se a Siri era, antes, recatada e pouco faladora, indo direta àquilo que o utilizador lhe pedia, agora, uma adaptação do modelo de linguagem utilizado pela OpenAI para dar origem ao ChatGPT transformou-a.

Num vídeo publicado no Reddit, Marschalko vai emitindo comandos cada vez mais complexos à sua assistente virtual, que, por sua vez, vai dando respostas mais completas do que a Siri, a Alexa e a assistente da Google, e mais semelhantes às que um ser humano daria.

Segundo o programador, esta assistente virtual foi simples de concretizar:

Consegui alcançar tudo isto simplesmente pedindo ao GPT-3 para fingir ser a minha assistente doméstica, enumerando os objetos na minha casa, alguns outros detalhes sobre tempo e localização. Depois, pedi-lhe para responder num formato de dados estruturado e categorizado (JSON, JavaScript Object Notation) que eu poderia, então, utilizar para acionar as mensagens de controlo no HomeKit numa série de “se... outras indicações” num único atalho Siri.

Conforme ressalva o Mashable, embora a adaptação da Siri possa resultar numa experiência positivamente diferente, esta assistente, assim como outras, foi concebida para nunca ser rude, obscena, ou fazer algo que possa ser considerado prejudicial. No entanto, apesar de o GPT-3 ter algumas salvaguardas em vigor, pode responder de formas inesperadas.

O programador Mate Marschalko explicou tudo, detalhadamente, aqui.

