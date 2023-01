Com alguma frequência vemos notícias insólitas onde, muitas delas, são criações caricatas vindas dos vários utilizadores de todo o mundo. Algumas fazem até algum sentido e acabam por se tornar úteis, mas outras nem por isso.

Mais recentemente, um youtuber decidiu criar um comando de jogos através de uma bola de futebol e um desodorizante roll-on. Está a perguntar-se como é que tal é possível? Venha então perceber esta ideia.

Youtuber cria comando de jogos com bola e roll-on

Há mais uma criação engraçada que está a deixar os utilizadores, e sobretudo os jogadores, curiosos. O youtuber australiano Tom Tilley decidiu criar um comando de videojogos através de uma bola, um desodorizante roll-on e alguns bocados de papelão.

Para os mais céticos, que ficariam na dúvida sobre se tal era ou não possível, Tilley gravou mesmo todo o processo da sua criação e publicou-o no seu canal designado WithProfessorTom. Para os testes, foi usado o jogo de arcade Armadillo Racing, que foi lançado nos anos 90.

No vídeo, o youtuber diz que "usei algumas bolas velhas dos desodorizantes roll-on e papelão para transformar uma bola de futebol num trackball, para jogar o arcade japonês Armadillo Racing de 1996. O rato ótico com as bolas dos desodorizantes colocados debaixo da bola de futebol para captar o movimento". Desta forma, o utilizador pode então controlar a bola de futebol e os movimentos no jogo.

Veja o vídeo com o processo de criação e o insólito comando em ação:

Para além do jogo Armadillo Racing, Tom Tilley também realizou testes com o jogo japonês Katamari Damacy, lançado em 2004.

O youtuber referiu também que "várias pessoas sugeriram usar o meu trackball da Armadillo Racing para jogar Katamari Damacy, então aqui está uma reedição rápida com a versão original do jogo para PS2 executada num emulador. Um script FreePIE mapeia o movimento do rato para dois thumbsticks vJoy virtuais para o controlo do jogo".

Tom Tilley tornou-se popular por realizar algumas criações insólitas relacionadas com o mundo dos jogos.