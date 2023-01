Trabalha na função pública? Aumentos no salário a partir de hoje

Se é funcionário público vai ter boas notícias na sua conta bancária nos próximos dias. Os aumentos salariais começam hoje a ser pagos hoje, sendo que a base remuneratória sobe 8% (mas não é para todos).

Se ganhar mais de 2600 euros o aumento é menor.

Função Pública: Base remuneratória sobe 8% para 761,58 euros

Os funcionários públicos começam hoje a ver o seu salário aumentado. De acordo com as informações, a base remuneratória da Administração Pública sobe 8% para 761,58 euros. As remunerações até cerca de 2.600 euros brutos são atualizadas em 52,11 euros. Quem recebe mais que esse valor o aumento é de "apenas" 2%.

Segundo a informação, no dia 20 de cada mês são pagos os salários da Presidência do Conselho de Ministros e dos ministérios das Finanças, da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Cultura e dos Negócios Estrangeiros, sendo pagos até ao dia 23 os restantes vencimentos.

Além das atualizações salariais, há ainda valorizações para as carreiras gerais de técnico superior, assistente técnico e assistente operacional, que nalguns casos resultarão em mais 52 euros.