Fiido, a empresa de ebikes está a evoluir para uma nova marca

Com o novo ano, a Fiido começou a apresentar novidades importantes para o futuro enquanto marca. A Fiido está associada à mobilidade elétrica, nomeadamente às ebikes que aqui damos a conhecer com frequência, e este ano as propostas serão ainda mais alargadas.

A Fiido atualizou o site oficial, apresentando uma interface com mais estilo e elegância, e uma nova família de produtos. A empresa pretende assim trazer ao mercado uma nova filosofia: criar ligações em todo o sistema de condução. Esta filosofia será aplicada a todos os meios de mobilidade elétrica da Fiido.

A Fiido ganhou notoriedade no mercado depois do sucesso dois projetos de financiamento coletivo numa escala de um milhão de dólares em 2020 e 2021, antes do lançamento histórico de duas e-bikes dobráveis ​​inovadoras - a D11 e a Fiido X. Essas duas e-bikes conquistaram a fidelidade dos clientes para a marca e direcionou a empresa para a criação de soluções para os ciclistas da cidade e de bicicletas elétricas dobráveis. Perante este sucesso a Fiido preparou-se para algo grandioso e inspirador em 2022.

Segundo a Fiido, o trabalho concentrou na criação de novas experiências para os condutores, oferecendo algo novo e diferente dos modelos anteriores. A equipa começou a trabalhar na construção de um ecossistema inteligente que liga e-bikes e e-scooters com dispositivos móveis e smartwatches para aumentar ainda mais o interesse por estes produtos.

Este ecossistema orientado para a saúde integrará o ciclismo no estilo de vida dos utilizadores, permitindo que interajam com outras pessoas com os mesmo interesses, sem limitações geográficas. Os utilizadores podem controlar e andar de bicicleta ou trotinete, bem como monitorizar a sua saúde e cercar-se de um círculo social que lhes poderá acrescentar valor.

A nova linha de produtos chega à vanguarda da indústria de bicicletas elétricas com modelos inovadores direcionados a todas as faixas etárias. A C21 e a C22 são e-bikes urbanas avançadas com um design minimalista e um desempenho assistido extremamente ágil; com características mais desportivas, será lançada a Titan. Já a ebike M31 é a primeira da série EMTB de topo com um motor de tração central.

Entre a nova linha de produtos está também a Q2, uma e-scooter com assento dinâmico equipada com motores duplos de 1200 W e uma bateria removível de 1252,8 Wh, projetada para estradas nas cidades, tornando a Q2 uma excelente escolha para condutores que procuram uma trotinete, mas sentados.

A Fiido Kidz surge também como novidade, sendo a primeira uma bicicleta elétrica para crianças entre 3 e 8 anos. Esta ebike será o primeiro modelo no mercado com funcionalidades de controlo parental.

De acordo com a Fiido, todos os novos produtos estarão disponíveis em pré-venda já em março.

Fiido - novos lançamentos