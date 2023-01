PikaOS: O Linux Ubuntu para os amantes dos jogos

Para quem ainda acha que as distribuições Linux não são boas para jogos, é hora de mudar de opinião. Atualmente são várias as distribuições personalizadas para este segmento do gaming e também com a plataforma Steam muita coisa mudou.

Hoje damos a conhecer a distribuição PikaOS que é direcionada para quem gosta de jogos e também para quem é fã do ambiente gráfico de trabalho GNOME.

PikaOS é uma distro baseada no Ubuntu 22.10 (Kinetic Kudu)

O PikaOS é uma "nova" distribuição Linux baseada no Ubuntu direcionada para os amantes dos jogos, oferecendo uma experiência GNOME simples com alguns recursos interessantes. A distribuição foi personalizada, oferecendo o melhor desempenho para todos os jogos compatíveis.

O PikaOS é uma distro baseada no Ubuntu 22.10 (Kinetic Kudu) e traz já instalada várias ferramentas interessantes. Aquando da instalação, é disponibilizada uma interface de ajuda para atualização do sistema, instalação simplificada de drivers, atualização de ferramentas e instalação de WebApps.

A distro PikaOS inclui várias ferramentas úteis de administração com GUI, como GDebi, Driver Manager, Firmware Manager, Synaptic Package Manager e outros. A distro também vem com o browser Firefox, players multimedia VLC e mpv, cliente de e-mail Geary, cliente de torrent Transmission, etc.

PikaOS