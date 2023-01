E Porque Hoje é Sexta

Um agente da Brigada de Trânsito manda parar um condutor por excesso e

velocidade.

- Posso ver a sua carta de condução?

- Não tenho. Foi suspensa na minha última contra-ordenação.

- Posso então ver o registo de propriedade do veículo?

- O carro não é meu. Roubei-o.

- O carro é roubado?

- Sim, é verdade. Mas agora que penso nisso, acho que vi o registo de Propriedade no porta-luvas quando lá meti a minha pistola...

- Está uma arma no porta-luvas?

- Sim. Coloquei-a lá depois de matar a dona do carro e ter metido o corpo dela no porta-bagagens.

- Está um CORPO na BAGAGEIRA???

- Sim senhor.

Ao ouvir isto, o agente chama imediatamente o seu superior. O carro foi rapidamente cercado por um cordão policial e o capitão aproximou-se do veículo para controlar a situação.

- Senhor, posso ver a sua carta de condução?, diz o superior.

- Claro, aqui está ela. (A carta é válida).

- A quem pertence este veículo?

- É meu, seu guarda. Aqui tem o registo de propriedade. (O carro é, de facto, do condutor).

- Fazia-me o favor de abrir o seu porta-luvas lentamente para eu verificar se lá se encontra uma arma dentro?

- Sim senhor. (O porta-luvas está vazio)

- Podia abrir o porta-bagagens do seu veículo, por favor?

- Sim senhor. (Não tem corpo nenhum)

- Não compreendo. O agente que o mandou parar disse que você afirmou não ter carta de condução, ter roubado o carro, ter uma arma no porta-luvas e um corpo no porta-bagagens.

- Ah, claro. E aposto que o mentiroso também lhe disse que eu

ia em excesso de velocidade, certo?