Gráficas Nvidia GeForce MX podem deixar de ser produzidas este ano

A Nvidia é o nome mais popular no segmento das placas gráficas e a fabricante norte-americana tem já no mercado vários modelos de diversas gamas, de forma a conseguir chegar às máquinas dos utilizadores com as mais variadas capacidades económicas.

Mas há agora uma informação que pode não agradar aos consumidores. De acordo com as notícias, a Nvidia irá abandonar as suas placas gráficas GeForce MX, a sua linha de baixo custo para portáteis.

Nvidia vai dizer adeus à linha GeForce MX

As mais recentes informações vindas de fontes não oficias na Ásia, a Nvidia terá já decidido deixar de lado a sua linha de placas gráficas GeForce MX. Esta gama de GPUs dedica-se sobretudo aos ultrabooks e computadores portáteis mais simples, com o objetivo de oferecer um bom desempenho gráfico nos jogos leves e cargas de trabalho menos complexas. Ainda recentemente, a empresa lançou no mercado os modelos GeForce MX570 e GeForce MX550.

Os detalhes indicam que estas gráficas são projetadas para consumir muito pouca energia e as razões estarão ligadas ao facto de já existirem no mercado outras soluções que podem fazer tanto ou melhor do que estes chips e a preços idênticos. Por exemplo, um dos modelos mais recentes, a GeForce MX570, pode comparar-se a uma GeForce RTX 2050 para portáteis.

A MX570 conta com o chip gráfico GA107 da Nvidia e é baseada na arquitetura Ampere. Traz 2.048 núcleos CUDA, 64 núcleos Tensor e 16 núcleos RT, uma configuração semelhante às GeForce RTX 2050 e RTX 3050. No entanto, a grande diferença está na frequência de 1.155 MHz na MX e 1.477 MHz na RTX 2050 e 1.740 MHz na RTX 3050.

O cenário também acaba por ser parecido quando se fala na capacidade de memória, pois a MX570 traz 2 GB a 12 Gbps e uma interface de memória de 64 bits. Já na RTX 2050 esses valores são, respetivamente 4 GB/14Gbps e na RTX 3050 são 4 GB/ 14 Gbps/ 128 bits.

Portanto, possivelmente teremos mais informações sobre esta possibilidade, mas talvez muitos consumidores não vejam grande diferença na eliminação da gama MX da Nvidia.